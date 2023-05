Sondaggi politici, Fdi domina e sale ancora: è il partito che cresce di più questa settimana Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è il partito che cresce di più questa settimana, secondo l’ultimo sondaggio di Dire-Tecnè. Cresce anche la fiducia nella premier.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultimo sondaggio realizzato da Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 25 e il 26 maggio 2023, su un campione di mille persone, mette in luce una crescita del consenso da parte di Giorgia Meloni e del suo governo nel complesso.

Rispetto a sette giorni fa, il 53,3% degli intervistati dichiara di avere fiducia in Giorgia Meloni (+0,4% rispetto alla rilevazione precedente); mentre gli sfiduciati sono il 41,8% degli elettori (-0,2 rispetto a una settimana fa). Il 4,9% si è limitato a rispondere che non sa (-0,2). Trend positivo anche per l'esecutivo, che fa registrare un +0,2%, salendo così al 47,5% dei consensi. Mentre è del 45,6% la percentuale di chi non ha fiducia (+0,1%). Il 6,9% non sa (-0,3%).

Le percentuali dei partiti

Passando invece al ‘borsino' dei partiti, prosegue anche questa settimana la crescita del partito di Giorgia Meloni nelle preferenze degli italiani, confermandosi saldamente in testa. Fdi guadagna lo 0,3% rispetto alla scorsa settimana e si porta al 29,7%. Probabilmente prosegue la scia positiva del primo turno delle amministrative, che hanno mostrato ancora una volta la lunga luna di miele tra Meloni e i suoi elettori. Sale anche il Pd di Schlein, primo partito al primo turno delle comunali, che risulta stabile al secondo posto della classifica, con un +0,2%: i dem si attestano al 20%. Cala invece il M5s, sempre al terzo posto: ora il partito di Conte è al 15,5% e perde lo 0,2% rispetto alla scorsa settimana.

Scende dello 0,1% la Lega, che si piazza al 9%; segue subito dopo Forza Italia, che perde lo 0,1% si porta all'8,2%. Azione risulta stabile al 4,3%. A seguire ci sono Verdi e Sinistra con il 2,9% (-0,1%), Italia Viva è al 2,8% (+0,1%), Più Europa chiude con 2,3% (-0,1%).