Sondaggi politici, cresce il Pd e si conferma primo partito: in discesa Salvini e Meloni Secondo la media degli ultimi sondaggi i dem guadagnano lo 0,2% e salgono al 21,3%. Staccati i partiti di Meloni e Salvini, che calano al 19,4% e al 18,3%.

A cura di Giacomo Andreoli

Anche la media settimanale dei sondaggi lo conferma: il Partito Democratico cresce e si posiziona saldamente in prima posizione tra le forze politiche in Italia. I democratici, guidati da Enrico Letta, a un eventuale elezione raccoglierebbero oggi il 21,3% dei consensi, lo 0,2% in più rispetto a sette giorni fa. Calano, invece, Fratelli d'Italia e la Lega. Il partito di Giorgia Meloni scende dal 19,7% al 19,4%. Lo stesso 0,3% lo perde la Lega, che passa al 18,3%.

Rimane staccato il Movimento 5 stelle, che però guadagna uno 0,3%, portandosi al 14,5%. Al quinto posto Forza Italia, che rimane stabile all'8,4%, uno 0,1% in più rispetto a una settimana fa. Non è chiaro se sia un rimbalzo momentaneo o figlio di quanto successo nello schieramento azzurro nelle ultime settimane, con la candidatura e il passo indietro di Silvio Berlusconi.

Si mantiene sugli stessi livelli di voti potenziali anche la federazione tra +Europa di Emma Bonino e Azione di Carlo Calenda, ferma al 4,7% (-0,1% rispetto alla rilevazione precedente). A guadagnare di più sono invece i Verdi, che tornano sopra il 2%: oggi la formazione guadagnerebbe il 2,3%, con un progresso dello 0,4%. Infine: Italia Viva è stabile al 2,2%, Sinistra Italiana cresce dall'1,6% all'1,9% e Mdp-Articolo 1 è all'1,7%.

Sondaggi politici, la maggioranza per Draghi è meno forte

Al momento, quindi, lo schieramento di centrodestra raccoglierebbe circa il 47/48% dei consensi, sempre più tallonato dal centrosinistra, che è vicino al 42%. Se però l'alleanza Pd-M5s-LeU riuscisse ad allargarsi al centro, riavvicinandosi a Italia Viva o unendosi alla federazione tra Azione e +Europa, la distanza verrebbe del tutto colmata.

La maggioranza pro-Draghi complessivamente scende nei consensi, pur rimanendo rappresentativa di 7 elettori su 10. Lega, Italia Viva, Pd, Forza Italia, LeU e +Europa/Azione raccolgono ora il 72,3%, contro il 78,6% di una settimana fa. La media riassume le rilevazioni di: Euromedia (realizzata lo scorso 11 gennaio), Noto (del 12 gennaio), Swg (del 10 e 17 gennaio) e Tecnè (del 15 gennaio).