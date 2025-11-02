Sondaggi politici, continua a crescere Fdi e la fiducia nel governo Meloni, un punto in più nell’ultimo mese

Politica
Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è al 31%, secondo l’ultimo sondaggio Dire-Tecnè: la percentuale del primo partito italiano sale dello 0,2% in una settimana e dello 0,8% nell’ultimo mese. Cresca anche la fiducia nel governo.
A cura di Annalisa Cangemi
In base all'ultimo sondaggio Dire Tecnè, con interviste effettuate tra il 29 e il 30 ottobre, continua ad aumentare il consenso di Fratelli d'Italia. Rispetto a una settimana fa e rispetto al mese scorso, la percentuale del primo partito italiano sale dello 0,2% e 0,8% e si attesta al 31%.

Al secondo posto troviamo il Pd, in leggero calo: il partito di Schlein scende al 21,6% perdendo lo 0,1% sulla settimana ma recuperando un +0,3% sul mese. Continua invece la discesa dell'M5s di Conte che in una settimana perde lo 0,2% (-1,2% nel mese) scivolando all'11,6%. Ancora stabile nei consensi Forza Italia, che resta all'11,2% per la seconda settimana consecutiva (+0,1% sul mese). La Lega in lieve discesa, cede lo 0,1% (sia rispetto a 7 giorni sia rispetto a 30 giorni fa), scendendo all'8,4%. A seguire si piazza Avs al 6,1% (+0,1% nella settimana, -0,2% nel mese). Chiudono la classifica Azione al 3,5% (-0,1% in una settimana e +0,1% rispetto a un mese fa), Italia Viva al 2,1% (+0,1%; +0,3%) e +Europa all'1,4% (-0,1%; -0,1%).

Il consenso dei leader

Cresce leggermente il consenso di Giorgia Meloni, che in una settimana guadagna lo 0,1% e si porta al 46,5% di valutazioni positive, guadagnando quasi un punto in un mese (+0,9%). Sul secondo gradino del podio c'è ancora il ministro degli Esteri e leader Fi, Antonio Tajani, al 39,7% dei consensi (+0,1 in una settimana, +0,7 in un mese).

Seguono il leader pentastellato Giuseppe Conte, sceso al 30,7 (-0,2; -0,9) e la segretaria Pd Elly Schlein, che cede lo 0,1% (-0,3 nel mese) scendendo al 28,8%. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, resta invariato al 27,2%. Carlo Calenda di Azione si attesta al 21,2% (+0,1; +0,5), Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs salgono leggermente (per entrambi +0,1 nella settimana) e si portano rispettivamente al 15,8 e al 15,6%. Chiudono l'elenco Riccardo Magi al 14,1% e Matteo Renzi al 13,6%.

Cresce la fiducia nel governo Meloni

In generale la fiducia nel governo Meloni resta alta e continua a crescere. L'esecutivo di centrodestra è al 43,5% del gradimento, guadagnando lo 0,2% nell'ultima settimana e l'1% rispetto a un mese fa. Non ha fiducia il 49,1%, percentuale in calo dello 0,1% rispetto a 7 giorni fa e dello 0,4% nel mese. Chi ‘non sa' è il 7,6%, -0,1% nell'ultima settimana e -0,6% sul mese.

