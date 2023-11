Sondaggi politici, come voterebbero gli italiani oggi: crescono M5s e Lega, giù FdI e Pd Bene Movimento Cinque Stelle e Lega, mentre risultano in calo Fratelli d’Italia e Partito democratico: è quanto emerge dall’ultimo sondaggio politico elettorale di Swg. Ecco cosa voterebbero gli italiani se fossero richiamati oggi alle urne.

A cura di Annalisa Girardi

Le prime due forze politiche nel Paese, Fratelli d'Italia e Partito democratico, questa settimana risultano in calo nel sondaggio di Swg, presentato come di consueto durante il telegiornale di La7, mentre crescono Movimento Cinque Stelle e Lega. Lo schieramento che guadagna più consensi nell'indagine è quello guidato da Giuseppe Conte, mentre a riportare il risultato peggiore è quello di Elly Schlein. Ma vediamo nello specifico come si comporterebbero gli italiani se fossero richiamati oggi alle urne e come sono cambiati gli equilibri rispetto alla precedente rilevazione.

Fratelli d'Italia rimane saldamente sul primo gradino del podio, anche se in leggerissima discesa. Il partito della presidente del Consiglio perde 0,1 punti percentuali tra il 13 e il 20 novembre, piazzandosi così al 20%. Ci sono comunque quasi dieci punti percentuali tra FdI e il Partito democratico, che nell'ultima settimana perde lo 0,3% e scende al 19,4%. Al terzo posto, in risalita, il Movimento Cinque Stelle: i grillini ottengono, rispetto al risultato di lunedì scorso, 0,4 punti percentuali in più, arrivando così al 16,6%.

Tutte le altre forze politiche sono al di sotto della doppia cifra. Per quanto riguarda gli altri due partiti che siedono al governo, Lega e Forza Italia, guadagnano entrambi 0,2 punti percentuali nell'ultima settimana, posizionandosi rispettivamente al 9,6% e al 6,9%.

Per quanto riguarda invece le forze politiche minori, Azione perde 0,2 punti percentuali negli ultimi sette giorni scendendo al 3,7%, mentre l'Alleanza Verdi e Sinistra, diminuisce i propri consensi dello 0,1%, fermandosi al 3,5%. Sopra la soglia di sbarramento troviamo anche Italia Viva, che guadagna lo 0,1% e va al 3,1%. Tutti gli altri schieramenti invece, se si tornasse oggi alle urne, non riuscirebbero a entrare in Parlamento.