Sondaggi politici, chi vince fra i partiti: FdI è primo, testa a testa tra Lega e Forza Italia FdI vola al 30% mentre il Pd si ferma a otto punti di distanza. Il M5s recupera ma resta lontano dai due partiti più votati. Tra Lega e Forza Italia si riaccende la competizione: entrambi sono all'8,5%. Ecco l'ultimo sondaggio di Termometro Politico.

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia si piazza al 30%, mentre il Partito democratico resta 8 punti di distanza. Tra Forza Italia e Lega è testa a testa: entrambi raccolgono l'8,5% delle preferenze. Il Movimento 5 Stelle invece, prende il 12,1%. Vediamo chi guadagna più voti secondo l'ultimo sondaggio condotto da Termometro Politico.

Fratelli d'Italia vola: è il partito più votato

Fratelli d'Italia vola. Con il 30% delle preferenze è il partito più votato oggi in Italia. La cosa non deve sorprenderci, da tempo FdI è in testa nei sondaggi ma nelle ultime rilevazioni i suoi consensi appaiono particolarmente rafforzati, tanto da toccare o addirittura superare la soglia psicologica del 30%. Per Giorgia Meloni e i suoi non ci sono rivali da temere al momento.

Il Partito democratico infatti, l'unico tra le forze d'opposizione a posizionarsi oltre la soglia del 20%, è ancora parecchio distante. Si ferma al 21,9%: un risultato buono ma non sufficiente a colmare il gap con FdI, che è ormai di otto punti. Le cose potrebbero cambiare però, nei prossimi giorni, quando si voterà per le amministrative in 126 Comuni, il 25 e 26 maggio, e per i referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza, l'8 e 9 giugno. In particolare sui referendum, i dem si sono mobilitati denunciando il silenzio della maggioranza e la mancata copertura da parte del servizio pubblico. Vedremo se questa mobilitazione sarà in grado di premiarli nei consensi.

Il Movimento 5 Stelle invece, risulta ancora più distante, al 12,1%. Nonostante negli ultimi tempi i pentastellati abbiano condotto una propria campagna contro il riarmo che potrebbe averne favorito la risalita nei sondaggi, allo stesso tempo le percentuali restano lontane da quelle che il Movimento riusciva a totalizzare, ormai più di un anno fa.

Nel resto del centrodestra, tra Forza Italia e Lega si riaccende la competizione. Va detto, i rapporti sono rimasti pressoché invariati in questi tre anni di governo ma c'è qualche variazione che è opportuno notare. Se fino a non troppo tempo fa infatti, pareva assodato il riconoscimento agli azzurri dello status di secondo partner di coalizione, ora le cose non sembrano più così. I due sono tornati alle medesime posizioni e attualmente prendono entrambi l'8,5%.

Poco distante, con uno stacco di soli due punti, si trova Alleanza Verdi-Sinistra. Il partito di Bonelli e Fratoianni si attesta al 6,5%, in linea con le rilevazioni di questo ultimo anno. Venendo ai partiti più piccoli invece, il quadro è il seguente: Azione si colloca poco al di sotto del 3%, precisamente al 2,8%; segue Italia Viva al 2,5% e +Europa all'1,8%. In ultimo, Democrazia Sovrana e popolare all'1,5%, Noi Moderati all'1,2% e Pace, terra e Dignità con l'1%.