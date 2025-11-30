Sondaggi politici, chi sale e chi scende dopo le ultime elezioni regionali: le intenzioni di voto

L’ultimo sondaggio Ipsos, pubblicato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dopo le ultime elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto, mostra il sorpasso della Lega rispetto a Forza Italia. Il Pd cresce di un quasi in un punto in un mese. Stabili le altre forze politiche: Fdi resta prima, invariati M5s e Avs.

L'ultimo sondaggio Ipsos pubblicato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, mostra chi vincerebbe se si andasse a votare oggi, dopo le ultime elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto.

Il sondaggio dà un'indicazione sulle intenzioni di voti degli italiani al 27 novembre 2025. Il primo partito italiano resta saldamente Fratelli d'Italia di Meloni, al 28%, con una percentuale di consenso invariata rispetto a un mese fa, ma in calo rispetto alle elezioni europee di giugno 2024, quando il partito era al 28,8%. Fdi è comunque in aumento se confrontiamo il dato odierno con quello delle elezioni politiche del 2022 (26%), e ancor di più se prendiamo in considerazione il dato delle elezioni europee del 2019, quando la forza politica guidata da Meloni era al 6,4%.

Il Pd è il secondo partito in questo momento, con un incremento di quasi un punto in un mese: i dem ora sono al 21,6% (+0,7% rispetto al 30 ottobre). Una percentuale in calo rispetto alle elezioni europee del 2024, quando il partito di Schlein prese il 24,1%, con un balzo notevole rispetto alle Politiche 2022 (19,1%) e rispetto alle europee 2019 (22,7%). Terzo partito italiano è il M5s, seconda forza dell'opposizione: il partito di Conte resta sulle stesse percentuali di un mese fa, cioè al 13,5%. Nessuna variazione dopo le elezioni regionali. Si segnala comunque una crescita paragonando il dato attuale con i voti delle elezioni europee 2024 (10%). Ma i pentastellati non sono ancora tornati alle percentuali ottenuti alle Politiche 2022 (15,4%) e alle Europee 2019 (17,1%).

Tornando nel campo del centrodestra, festeggia la Lega, che dopo l'ottima performance in Veneto, con l'elezione di Alberto Stefani a presidente della Regione, supera Forza Italia e va all'8,9%, crescendo dello 0,9% rispetto al 30 ottobre 2025. Ma è ancora molto lontano per il partito di Salvini il 34,3% delle Europee 2019. Da quel momento il Carroccio sembra essersi assestato più o meno attorno alle percentuali odierne, con un andamento costante nel tempo: 8,8% alle Politiche 2022 e 9% alle elezioni europee 2024. Per il momento comunque il testa a testa nella coalizione di centrodestra sembra a favore di Salvini. Gli azzurri di Tajani sono ora all'8,6%, con una perdita dello 0,4% in un mese. Alle ultime europee il partito fondato da Berlusconi prese il 9,6%, oltre un punto in più rispetto alle Politiche (8,1%). Alle elezioni europee 2019 gli azzurri avevano raccolto l'8,8%.

Più indietro rispetto a Lega e Forza Italia insegue Avs, stabile con il 6,3%, poco sotto il picco raggiunto da Fratoianni e Bonelli alle elezioni europee 2024 (6,7%), raddoppiando in pratica il consenso ottenuto alle elezioni politiche 2022 (3,6%). Lieve calo per Azione di Carlo Calenda, che passa in un mese dal 3,3% al 3%. Abbastanza stabile Italia viva di Renzi, al 2,5%, con un lieve scostamento rispetto a un mese fa (2,6%).

E ancora, Più Europa è in lieve calo, dall'1,8% di un mese fa all'attuale 1,6%. Scende leggermente anche Noi Moderati, quarta gamba del centrodestra, che va dall'1% del 30 ottobre allo 0,9% di oggi. Esattamente la stessa percentuale registrata dal partito di Lupi alle elezioni politiche del 2022.

Per quanto riguarda il gradimento nei confronti del governo, il sondaggio di Pagnoncelli dice che l'indice di apprezzamento nei confronti dell'esecutivo (prendendo in considerazione chi si esprime, escludendo i ‘non sa') è calato di due punti, dal 42 al 40%. Lo stesso si registra nei confronti della presidente del Consiglio Meloni, che passa dal 44 al 42