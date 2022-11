Sondaggi politici, aumenta la distanza tra M5s e Pd: il partito di Conte fa un balzo in avanti Secondo i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico, aumenta il vantaggio del M5s sul Pd: il primo è al 17,3%, mentre il secondo si ferma al 16,8%.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultima media sondaggi di questa settimana, elaborata da Termometro Politico e relativa al periodo tra il 20 e il 26 novembre, che mette a confronto le rilevazioni di 8 istituti (TP, Euromedia, Swg, Demopolis, Emg, Tecné, Piepoli, Ipsos), mostra un quadro estremamente favorevole per il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte.

Il Movimento sembra infatti raccogliere i benefici della sua linea di difesa ferma del Reddito di cittadinanza che, come dimostra l'ultima manovra economica, trasmessa oggi alla Camera, il governo Meloni vuole smantellare. I pentastellati infatti aumentano il vantaggio sul Pd: sono ora avanti di mezzo punto.

Le intenzioni di voto

Sono più del solito gli istituti di sondaggio che la scorsa settimana si sono cimentati nella raccolta delle intenzioni di voto per i partiti italiani. Una delle tendenze che da settimane caratterizzano l’elettorato italiano trova ulteriore netta conferma: è appunto il sorpasso del Movimento 5 Stelle ai danni del Pd. Il primo è ora al 17,3%, mezzo punto più avanti del partito di Letta, che si ferma al 16,8%. Anche il tema della guerra in Ucraina e dell'invio di nuove armi entrano in gioco in questa partita, con il Movimento che in modo sempre più netto si dichiara contrario. In un momento in cui il governo si appresta a varare un nuovo decreto per prorogare l'invio di armi a Kiev (l'ok potrebbe arrivare già giovedì in Consiglio dei ministri, nella seduta prevista ma non ancora convocata per l'esame di un decreto sull'emergenza a Ischia), questa strategia si sta rivelando particolarmente proficua per il partito di Conte.

Nella maggioranza prosegue praticamente inarrestabile la corsa di Fratelli d’Italia, che questa settimana però avanza di poco e non va oltre il 29,5%. La Lega, invece, scende dall’8,7% all’8,4%, e Forza Italia recupera due decimali ma rimane sotto il 7%.

Non è stata una buona settimana invece per Azione/Italia Viva, che è in calo e torna ai valori delle politiche, al 7,8%; mentre Sinistra Italiana/Verdi è stabile al 3,6% e +Europa scende al 2,6%.