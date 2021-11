Sondaggi elettorali, il Pd è il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani Il sondaggio di Emg per Cartabianca sulle intenzioni di voto degli italiani vede in testa ancora il Partito Democratico di Enrico Letta, seguito da Fratelli d’Italia e Lega.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il Partito Democratico è in testa ai sondaggi elettorali. I dem, sotto la guida di Enrico Letta, sono tornati ad essere il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani dopo molto tempo. Certo, non si tratta di un risultato definitivo, anche perché alle elezioni mancano ancora un paio d'anni (salvo voto anticipato). Bisogna anche considerare che il Pd è il quarto partito in testa ai sondaggi dall'inizio della legislatura: prima il Movimento 5 Stelle, poi la Lega e per un breve periodo Fratelli d'Italia hanno guidato la lista virtuale dei partiti. Anche il sondaggio di Emg per la trasmissione Cartabianca vede in testa i dem, con Meloni al secondo posto, Salvini al terzo e i grillini staccati.

Pd primo con Fratelli d'Italia che insegue, terza la Lega

Il sondaggio diffuso durante la trasmissione andata in onda su Rai 3, vede in testa proprio il Partito Democratico con il 19,7%. A seguire c'è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che si trova ad appena mezzo punto di distanza, al 19,2%. La Lega di Matteo Salvini, che da tempo non è più prima nei sondaggi, è al 18,8%. Molto distante il Movimento 5 Stelle, che nonostante la cura di Giuseppe Conte non è mai tornato vicino ai livelli dei suoi governi: ora è al 15,3% a quasi cinque punti dai dem alleati.

Italia Viva e Azione, testa a testa per il polo di Centro

Il primo partito sotto quota dieci punti è sempre Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi sono al 7,0%. Tra Italia Viva e Azione è testa a testa, con Matteo Renzi e Carlo Calenda che vorrebbero rappresentare il punto di riferimento per un polo di Centro liberale: Italia Viva è al 4,1%, Azione al 3,5%. A seguire c'è Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni, unico partito all'opposizione oltre a – ovviamente – Fratelli d'Italia, con il 2,3%. Stesso risultato per Europa Verde, appunto, 2,3%. Chiudono Articolo 1 – Mdp con l'1,7%, Noi con l'Italia all'1,5%, Coraggio Italia all'1,4% e +Europa all'1,3%.