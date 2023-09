Settimana lavorativa da 4 giorni, cosa ne pensano i partiti e chi vorrebbe sperimentarla in Italia La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha rilanciato la settimana lavorativa da 4 giorni nell’intervista rilasciata a Fanpage.it. Vediamo quali partiti sono d’accordo e chi vorrebbe sperimentarla in Italia.

A cura di Tommaso Coluzzi

La settimana lavorativa da 4 giorni, dopo la proposta di Elly Schlein, è tornata improvvisamente di moda. La segretaria del Partito Democratico ha rilanciato l'idea nella sua intervista a Fanpage.it, ma non è la prima volta che si parla di accorciare il tempo impiegato nel lavoro a parità di salario. Alcuni partiti sono palesemente a favore, tanto da aver anche presentato alcune proposte di legge in merito. Altri giudicano negativamente la proposta, mentre gran parte del centrodestra evita l'argomento, mentre il governo invia a Bruxelles documenti che valutano l'idea in prospettiva.

"La riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, dove la stanno sperimentando in Europa e anche alcune aziende in Italia, dimostra che c'è addirittura un aumento di produttività – ha detto Schlein a Fanpage.it – Lavorare troppo e male non aumenta la produttività". Secondo la segretaria del Pd "è una misura che porta con sé alcuni benefici importanti", come "il prezioso tempo delle persone", la "riduzione delle emissioni" e aiuta il "riequilibrio di genere nel mondo del lavoro". E ha concluso: "Abbiamo diverse ragioni per provare a sperimentare questa misura". Oggi è arrivata la replica di Carlo Calenda: "Sono parole sbagliate e demagogiche – ha detto il leader di Azione a Radio24 – Se tu diminuisci la settimana e rendi i contratti più rigidi, due delle cose che la Schlein vuole fare, generi povertà lavorativa".

A favore della proposta, invece, ci sono l'alleanza Verdi e Sinistra – che appoggia da tempo la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario – e il Movimento 5 Stelle. Alcuni mesi fa, lo stesso Giuseppe Conte ha presentato una proposta di legge in merito. Nel centrodestra, le porte non sono affatto chiuse. Certo, le reazioni sono abbastanza fredde, ma il ministro Urso si è detto disponibile a riflettere sulla proposta di sperimentazione. Lo stesso governo, invece, ha inviato qualche settimana fa il Piano integrato per l'energia e il clima, in cui si considera di valutare – in prospettiva – sia lo smart working che la settimana corta.