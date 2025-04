video suggerito

“Scriviamo mentre l’esercito israeliano arresta una dottoressa e un giornalista a Jenin” In questi giorni una delegazione di Alleanza Verdi-Sinistra si trova nei territori occupati della Cisgiordania. “È difficile esprimere a parole ciò che abbiamo visto con i nostri occhi”, scrivono Franco Mari e Nico Bavaro. La delegazione denuncia “una quantità impressionante di soprusi, umiliazioni e violenze” inflitte ai palestinesi da un governo israeliano che “ha costruito un vero e proprio regime”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione

di Franco Mari, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra e Nico Bavaro.

Dal 27 aprile una delegazione di Alleanza Verdi-Sinistra è in missione tra Israele e Palestina. L'iniziativa, chiamata Occhi in Palestina, prevede incontri con ONG, associazioni della società civile, l'Autorità Nazionale Palestinese e movimenti israeliani per discutere delle prospettive di pace e fine del conflitto. "Visiteremo villaggi e campi profughi, dove la violenza dell'esercito israeliano e dei coloni costringe le persone a condizioni di vita disumane", ha spiegato il leader di Avs, Nicola Fratoianni.

Pubblichiamo qui il contributo scritto dal deputato Franco Mari, in viaggio in Cisgiordania insieme a Nico Bavaro, responsabile comunicazione di Sinistra Italiana.

Giorno 3

Ramallah, Jenin

Scriviamo mentre apprendiamo la notizia che l’esercito israeliano sta arrestando una dottoressa e un giornalista, a Jenin. Quasi a suggello della definitiva chiusura del campo profughi. Per ragioni di sicurezza in molti ci avevano sconsigliato di andare in quella che è da due anni la città simbolo delle battaglie palestinesi in Cisgiordania. E anche ieri mattina a Ramallah hanno provato a dissuaderci. A Ramallah per strada ci sono le bandiere palestinesi. Una novità in un panorama in cui la presenza della bandiera israeliana è costante e ossessiva, anche nelle città arabe, tanto che i coloni la esibiscono persino sulle auto. A Ramallah incontriamo alcuni dei principali protagonisti politici del popolo palestinese, dopo aver incontrato il giorno prima i parlamentari della Joint List, l’unica opposizione a Netanyahu. Gli incontri politici ci hanno chiarito quel “resistere per esistere” che abbiamo ascoltato con costanza nei due giorni precedenti dai cittadini palestinesi, perché tutti hanno posto l’accento sulla necessità e l’urgenza di essere riconosciuti come Stato di Palestina. Mentre ascoltavo la forza pacata di Mustafa Barghouti, leader del National Palestine Initiative, ripetere che riconoscere lo Stato di Palestina è fondamentale per fare pressione diplomatica su Israele, ripensavo alle parole vuote e irresponsabili di Giorgia Meloni che dice che il riconoscimento della Palestina non risolve niente. E invece un pezzo rilevante passa proprio di lì. Come dalla liberazione di un’altra figura importante: Marwan Barghouti.

Abbiamo incontrato Fadwa, la moglie di Marwan, il comitato che si batte per la sua liberazione, e membri del partito Fatah. Marwan non sta bene, ci dicono. È in carcere da oltre 22 anni, viene regolarmente picchiato, soprattutto dopo il 7 ottobre del 2023. Perché la punizione collettiva vale anche per chi è in carcere. Il segno della indisponibilità degli israeliani alla pace è proprio la non volontà di liberare Marwan, perché lo temono.

E non perché sia un pericoloso terrorista, ma perché Marwan è amato dai palestinesi e riuscirebbe probabilmente a mettere ordine fra le varie fazioni e partiti per dare una testa politica unica alla Palestina e consentirle di esistere.

E resistere.