Schlein nuova segretaria del Pd, Meloni: “Spero aiuti la sinistra a guardare avanti e non indietro” Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd. Gli auguri di Giorgia Meloni: “Spero che l’elezione di una giovane donna alla guida di via del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro”.

Le primarie del Pd che si sono tenute nella giornata di ieri hanno ribaltato il risultato dei circoli: Elly Schlein è la nuova segretaria del partito. La deputata ha battuto Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna, contro le previsioni di quasi tutti i sondaggisti. Il segretario uscente, Enrico Letta, ha chiamato ieri sera Schlein per complimentarsi per il risultato, e oggi ci sarà il passaggio di consegne.

"Saremo un bel problema per il governo Meloni – ha detto la neo segretaria parlando dal suo comitato elettorale subito dopo la vittoria – a difesa dei più poveri, dei lavoratori sfruttati, per difendere la scuola pubblica nel momento in cui il governo tace davanti a un'aggressione squadrista. Saremo qui a fare le barricate contro ogni taglio sulla sanità pubblica".

Ed è proprio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni tra le prime a complimentarsi con la deputata, che guiderà il primo partito d'opposizione al suo governo: "Congratulazioni a Elly Schlein e complimenti al PD per la mobilitazione dei suoi elettori nel congresso. Spero che l'elezione di una giovane donna alla guida di via del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro", ha commentato la premier.

Prima di lei si era fatto sentire anche il leader della Lega e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini: "Auguri di buon lavoro alla nuova segretaria del Pd Elly Schlein. La partecipazione dei cittadini è sempre un valore positivo, così come lo è avere una autorevole voce dell'opposizione. Confido che da domani a sinistra ci siano finalmente rispetto e riconoscimento del valore democratico del voto popolare, che a settembre ha dato chiaramente al centrodestra la responsabilità del governo del Paese. La democrazia non è patrimonio esclusivo della sinistra", ha scritto in una nota Salvini.

Ieri si sono recati ai gazebo circa un milione di elettori, un successo che non era affatto scontato: "Possiamo dire con certezza che l'affluenza dei votanti alle primarie si aggira attorno a 1 milione", ha confermato Silvia Roggiani, presidente della commissione del congresso nazionale del Pd dal Nazareno. La vittoria di Schlein era l'esito meno quotato alla vigilia dei gazebo. Poi l'alta affluenza ha riacceso le speranze fra i sostenitori di Schlein, che è riuscita nell'impresa di capovolgere il risultato del voto degli iscritti. Anche per questo motivo la strada per Schlein sarà in salita, e gli equilibri interni non saranno facili da stabilire.