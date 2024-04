“Scambiamo un delitto per un diritto, l’aborto è un omicidio”: polemiche per la frase della vicedirettrice del Tg1

Polemiche per le dichiarazioni di Incoronata Boccia a ‘Che sarà’: per la vicedirettrice del Tg1 “stiamo scambiando un delitto per un diritto, l’aborto è un omicidio”.