Salvini ricorda quando si fece la barba per scommessa con Berlusconi: “Mi disse fattela ricrescere” Il leader della Lega ha pubblicato delle foto di quando, per una scommessa con Berlusconi, si tagliò la barba la scorsa estate: “La settimana dopo mi consigliò di farla ricrescere, un uomo unico”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte di Silvio Berlusconi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una foto con la lametta in mano e la schiuma sul viso, poi un video in cui ride per la sorpresa. Matteo Salvini ricorda quando si fece la barba in onore di Silvio Berlusconi, il giorno dopo la morte dell'ex presidente del Consiglio. Le foto e i video risalgono alla scorsa estate, nel periodo della campagna elettorale, quando il leader della Lega comparve improvvisamente a un comizio senza barba: "Me la sono tolta perché era una promessa che avevo fatto a un amico, la parola vale sempre – disse Salvini – oggi gli ho detto ‘Silvio, l'ho fatto' e gli ho mandato una foto". Era la fine di luglio, con l'orizzonte delle politiche di settembre, quelle che hanno segnato il ritorno di Berlusconi in Senato.

Oggi Salvini ha voluto ricordare il gesto con un post sui suoi social: "Era una scommessa tra me e lui – ha raccontato su Instagram – accadde quel che accadde e, arrivato a casa sua, mi fece trovare a tavola di fianco al piatto un completo con rasoio, salviette e schiuma da barba". Berlusconi gli disse: "Me lo avevi promesso, adesso finalmente tagliatela quella barba".

"L'unico che in dieci anni sia mai riuscito a farmi tagliare la barba, è stato proprio Silvio – ha spiegato ancora Salvini – Che comunque la settimana dopo, quando mi vide sbarbato, mi consigliò di farla ricrescere". Il leader della Lega ha ricordato ancora Berlusconi, con grande affetto: "Un uomo unico, nel lavoro e nel sorriso – ha proseguito nel post – Lasci un grande vuoto Silvio, cercheremo di riempirlo con cose belle".

Già ieri Salvini era apparso particolarmente scosso dalla morte di Berlusconi, raccontando l'aneddoto della barba anche in diretta al Tg1 senza nascondere l'emozione e la profonde tristezza durante un breve collegamento telefonico: "Perdo un grande amico – ha detto il leader della Lega – Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni".