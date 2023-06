Il saluto di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi: “Un grande italiano e un grande amico, sono distrutto” Matteo Salvini ha pubblicato un messaggio di cordoglio dopo la morte di Silvio Berlusconi, a 86 anni. “Oggi perdo un grande amico. Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni”, ha scritto sui social.

A cura di Luca Pons

Lutto nel mondo della politica, e anche per l'alleato da quasi dieci anni, Matteo Salvini. La morte di Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì all'ospedale San Raffaele di Milano, ha portato a reazioni da esponenti politici di tutta Italia e dall'estero. Salvini, segretario della Lega dal dicembre 2013 e componente di punta del centrodestra insieme proprio a Berlusconi (con la parentesi del primo governo Conte, formato insieme al Movimento 5 stelle), oggi si trovava a Lesa, in provincia di Novara, sul lago Maggiore. Appresa la notizia del decesso, il ministro dei Trasporti ha cancellato gli appuntamenti per la giornata e, commosso, ha chiesto un minuto di silenzio dal palco ai presenti.

Poco dopo, Salvini ha affidato ai social il suo saluto all'ex presidente di Forza Italia: "Oggi ci saluta un GRANDE ITALIANO. Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali", ha scritto. Pochi giorni fa i due si erano sentiti al telefono, quando Berlusconi era già ricoverato, e secondo quanto riportato avevano scambiato anche una battuta sul calcio. Berlusconi è stato per anni presidente del Milan, squadra di cui Salvini è tifoso. Salvini aveva fatto visita al leader di Forza Italia anche quando era stato ricoverato in precedenza, tra aprile e maggio.

"Ma soprattutto oggi perdo un grande amico. Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni", ha continuato il leader leghista. "Conservo come un dono prezioso il valore della tua amicizia, i tuoi consigli, la tua generosità, il tuo rispetto, il tuo genio, i tuoi rari e affettuosi rimproveri subito seguiti da complimenti e attenzioni uniche".

"Hai fatto tanto per l’Italia e per gli Italiani, lasci un vuoto difficile da colmare, da oggi dedicheremo ogni nostro sforzo e tutto il nostro impegno per proseguire le mille strade che hai per primo visto e tracciato. Il più grande patrimonio che lasci su questa terra, che sono la tua splendida famiglia e i tuoi affetti, varranno mille vite ancora. Buon viaggio Silvio, amico mio", ha concluso Salvini.