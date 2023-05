Dopo Meloni anche Salvini va da Berlusconi: hanno parlato di Decreto Ponte, elezioni e Milan Matteo Salvini è andato nel pomeriggio di oggi in ospedale da Silvio Berlusconi e lo ha trovato “di ottimo umore e in ripresa dal punto di vista fisico”.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Dopo la visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi è stato raggiunto all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato dal 5 aprile, anche dal leader della Lega Matteo Salvini.

Il ministro delle Infrastrutture e vicepremier è andato nel pomeriggio di oggi al San Raffaele ed è rimasto col presidente di Forza Italia per circa 45 minuti. Al termine della visita, è stata la stessa Lega a far sapere come è andato l’incontro tra i due leader e quali sono stati gli argomenti affrontati.

Salvini ha lasciato l’ospedale intorno alle 19.30 di questa sera senza rilasciare dichiarazioni. Il ministro ha trovato Silvio Berlusconi "di ottimo umore e in ripresa dal punto di vista fisico" – hanno fatto poi sapere fonti della Lega – e durante l'incontro in ospedale i due "hanno parlato anche di alcuni provvedimenti rilevanti come il Decreto Ponte e delle elezioni amministrative". Non sono mancate alcune considerazioni calcistiche sul Milan.

Fin dal primo giorno di ricovero di Berlusconi, così ancora le stesse fonti, Salvini è stato costantemente in contatto per essere informato sulle condizioni di quello che per lui "è un vero e proprio amico".

Salvini e Berlusconi hanno parlato in particolare del tema delle infrastrutture, del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria "che è sempre stato un progetto del Cavaliere" e della "soddisfacente azione di governo soprattutto dal punto di vista economico".

Questa mattina Giorgia Meloni era andata a trovare Silvio Berlusconi in ospedale. Come comunicato da una nota di Palazzo Chigi, i due "hanno parlato degli scenari futuri, delle prossime iniziative dell'esecutivo e della maggioranza". Anche Meloni, come Salvini, aveva detto che il presidente di Forza Italia è di ottimo umore, in rapida ripresa, e lavora nonostante il ricovero.