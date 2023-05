Giorgia Meloni va a trovare Berlusconi al San Raffaele: “È di ottimo umore e in rapida ripresa” “Berlusconi è di ottimo umore, è in rapida ripresa, e nonostante il ricovero lavora incessantemente sui principali dossier”: è il commento di Giorgia Meloni, che oggi si è recata al San Raffaele per fare visita al leader di Forza Italia, ricoverato da oltre un mese e mezzo.

A cura di Annalisa Girardi

Immagine di repertorio

Giorgia Meloni è andata a trovare Silvio Berlusconi al San Raffaele, l'ospedale milanese in cui il leader di Forza Italia si trova ricoverato da oltre un mese. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, l'incontro sarebbe durato oltre un'ora. È la prima volta che la presidente del Consiglio vede l'alleato di centrodestra, da quando è stato ricoverato lo scorso 5 aprile.

"Hanno parlato degli scenari futuri, delle prossime iniziative dell'esecutivo e della maggioranza", ha riferito Palazzo Chigi. "Berlusconi è di ottimo umore, è in rapida ripresa, e nonostante il ricovero lavora incessantemente sui principali dossier", ha commentato Meloni.

I familiari di Berlusconi e i collaboratori più stretti di Forza Italia in queste settimana hanno raccontato che il Cavaliere non ha mai smesso di lavorare. I medici, però, hanno sconsigliato le visite politiche, per non affaticare l'ex presidente del Consiglio. A fargli visita, sia quando era in terapia intensiva che quando è stato trasferito nel reparto ordinario, sono sempre stati i familiari e gli amici più stretti. Ora però anche Giorgia Meloni, oggi a Udine per l'adunata degli Alpini, si è recata a fare visita a Berlusconi.

Lo scorso 6 maggio Berlusconi aveva inviato un videomessaggio alla kermesse di Forza Italia, parlando anche del rapporto con gli alleati di governo: "In pochi mesi abbiamo portato a casa risultati importanti, dei quali siamo molto orgogliosi. Continueremo su questa strada, con un rapporto leale e costruttivo con i nostri alleati, ai quali ci legano non soltanto un programma comune ma una vera e consolidata amicizia", aveva detto.

Nelle ultime settimane si era parlato della possibilità per Berlusconi di essere dimesso in tempo per la convention azzurra. Alla fine non è stato così e il Cavaliere si è limitato a inviare un lungo intervento video. Il suo amico e medico personale, Alberto Zangrillo, ha poi commentato: "Berlusconi sta bene e si sta riprendendo. Ha avuto un malanno importante, ma credo che a breve lascerà l'ospedale e mi auguro di poterlo andare a trovare ad Arcore quanto prima".

Berlusconi era stato ricoverato lo scorso 5 aprile a causa di un'infezione polmonare, una compliazione insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica di cui, avevano fatto sapere i medici, il leader di Forza Italia soffre ormai da diverso tempo.