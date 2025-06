Salvini difende le ragioni di Israele dopo l’attacco: “L’Iran vuole distruggerli, come i nazisti” Matteo Salvini ha detto di sperare che “non ci sia un’escalation” tra Israele e Iran. Ha ribadito che Israele ha il diritto “alla sopravvivenza e alla vita dei suoi figli”, e che “per il regime islamico iraniano, Israele se non esiste e va cancellato dalla faccia della Terra”, cosa che “pensavano anche i nazisti”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Luca Pons

L'attacco partito da Israele e diretto all'Iran questa notte ha sollevato il timore che in Medio Oriente si accenda un nuovo conflitto. La situazione si sta ancora sviluppando, con la prospettiva di nuovi raid israeliani e di una ritorsione iraniana che renda ancora più instabile la regione. Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, interrogato dai giornalisti ha detto di essere "angosciato" e di augurarsi che "non ci sia un'escalation", chiedendo anche agli Stati Uniti di Donald Trump di mediare. Ma ha comunque ribadito le ragioni del governo israeliano: "Il diritto all'esistenza e alla sopravvivenza di Israele è sacrosanto, e l'Iran lo ha sempre messo in discussione", ha detto, facendo un paragone tra il "regime islamico iraniano" e i "nazisti del secolo scorso".

"Chi può non dirsi preoccupato, angosciato quando si parla di nucleare non per riscaldare gli ospedali, ma per ammazzare?", ha iniziato Salvini rispondendo a un cronista. Israele ha dichiarato che l'operazione militare è stata rivolta a colpire i siti nucleari iraniani, che sarebbero stati una minaccia per il Paese. Dal 2015 l'Iran fa fatto parte di un accordo con cui si impegna a non produrre armi nucleari, ma nel 2018 gli Stati Uniti, durante la prima amministrazione Trump, sono usciti dall'accordo accusando il Paese di non rispettare i termini. Da allora, i negoziati per stabilire nuove condizioni tra Usa e Iran non hanno portato alcun risultato.

"Conto che che non ci sia un'escalation", si è augurato Salvini. Che poi ha ribadito: "Il diritto all'esistenza e alla sopravvivenza di Israele è sacrosanto, e l'Iran lo ha sempre messo in discussione". Spingendosi anche a un paragone forte: "Per il regime islamico iraniano, Israele se non esiste e va cancellato dalla faccia della Terra. Questo è un problema, perché lo pensavano i nazisti nel secolo scorso". Perciò, "che Israele tuteli il suo diritto alla sopravvivenza e alla vita dei suoi figli è assolutamente lecito".

In ogni caso, il vicepresidente del Consiglio ha detto che conta che "non si estenda il conflitto, e conto che chi può si faccia sentire. Penso ad esempio agli Stati Uniti d'America". In questi mesi, ha proseguito Salvini, "il presidente Trump è stato protagonista in positivo del tentativo di mediare, di risolvere anche la vicenda iraniana, anche il conflitto russo-ucraino, anche la vicenda di Gaza". "Quindi", ha concluso, "spero che che tutti i pontieri in queste ore siano al lavoro". Nelle ore successive all'attacco israeliano – di cui gli Stati Uniti hanno detto di essere stati solo informati, senza essere coinvolti direttamente – i messaggi lanciati da Trump sui social sono stati in realtà piuttosto minacciosi nei confronti dell'Iran.

"Due mesi fa ho dato all'Iran un ultimatum di sessanta giorni per stringere un accordo. Avrebbero dovuto farlo! Oggi è il giorno 61. Gli ho detto cosa fare, ma non ce l'hanno fatta. Ora, forse, hanno una seconda chance!", ha scritto su Truth. Poco prima aveva commentato: "Gli avevo detto che gli Stati Uniti producono gli armamenti migliori e più letali al mondo, di gran lunga, e che Israele ne ha un bel po', con molto altro in arrivo, e sanno come usarlo. C'è ancora tempo per mettere fine a questo massacro, con i prossimi attacchi già programmati e anche più brutali. L'Iran deve stringere un accordo, prima che non rimanga nulla. Fatelo e basta, prima che sia troppo tardi".