Salvini contro Calenda: “Il genio vuole il liceo per tutti”. La replica: “Pensa a ballare su Tiktok” Il leader della Lega attacca quello di Azione per la proposta di far frequentare il liceo a tutti gli studenti, definendolo ironicamente “genio”. La replica di Calenda: “Senti Papeete, sappiamo che cultura e istruzione ti sono sconosciute, pensa a salutare le mucche e fare balletti su Tiktok”.

A cura di Tommaso Coluzzi

A un mese dal voto del 25 settembre il clima da campagna elettorale si fa sempre più rovente. E non solo perché siamo in pieno agosto. Dopo la sfida di Di Maio a Salvini sul ring con un meme, ecco che il leader della Lega provoca a sua volta un altro avversario. E la reazione non si è fatta attendere. Parliamo di Carlo Calenda, con cui un anno fa Salvini scambiò saluti e sorrisi a Porta Portese a Roma, salvo poi scontrarcisi sui social. All'epoca il leader di Azione si beccò del "ricco viziato", oggi – invece – il leghista gli dà del "genio". In senso ironico, ovviamente.

"Tornano l’arroganza e la discriminazione della sinistra nei confronti di studenti, insegnanti, mamme e papà degli istituti tecnici, alberghieri o professionali – scrive Salvini su Twitter – Mi piacerebbe tanto sapere: cosa rispondereste a questo ‘genio' che vorrebbe che tutti gli studenti frequentassero solo il liceo?". In allegato una card che cita una frase di Calenda: "Molti dei ragazzi che frequentano gli istituti tecnici hanno un problema di preparazione gigantesco".

La risposta del leader di Azione, dicevamo, non si è fatta certo attendere: "Senti Papeete, invece di proporre finte flat tax e sistemi ungheresi, studia prima di parlare – la replica di Calenda, sempre in un tweet – C’è un gigantesco problema di livello di competenze dei ragazzi. Basta leggere i report europei e OCSE. Sappiamo che per te cultura e istruzione sono temi sconosciuti. Per noi no". E affonda: "Rimani nella tua ‘area di conforto' saluta le mucche e fai i balletti su Tiktok. Argomenti seri lascia perdere. Fatti una ventina di giorni di ritiro a riflettere sul fatto che uno che non ha mai lavorato un giorno fuori (e dentro) la politica, ha sfiduciato Draghi. Camminare".