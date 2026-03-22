Rimborsi fiscali 2026: come recuperare tasse e imposte versate in eccesso, tramite dichiarazione o istanza

Recuperare un rimborso fiscale non è sempre immediato e dipende dal tipo di dichiarazione presentata, dalla posizione del contribuente e dai controlli dell’Agenzia delle Entrate. Nel 2026, le somme versate in eccesso possono essere recuperate principalmente tramite la dichiarazione dei redditi o, quando questa strada non è percorribile, con un’istanza formale all’ufficio competente. Ecco cosa è importante sapere.

Recuperare un rimborso fiscale non è un passaggio automatico né sempre immediato: dipende infatti dal tipo di dichiarazione presentata, dalla posizione del contribuente e dalle verifiche effettuate dall'Agenzia delle Entrate. Nel 2026 restano due i principali canali per ottenere le somme non dovute o versate in eccesso: da un lato la dichiarazione dei redditi, attraverso il modello 730 o il modello Redditi Persone Fisiche; dall'altro, invece, nei casi in cui non sia possibile utilizzare questi strumenti, la presentazione di un'istanza di rimborso. Ecco come funzionano i rimborsi fiscali, chi può richiederli e con quali modalità vengono erogati.

La dichiarazione dei redditi: la via più rapida per il rimborso

Nella maggior parte dei casi, il rimborso passa dalla dichiarazione. Con il modello Redditi Persone Fisiche, quando emerge un credito, il contribuente può decidere come utilizzarlo: chiedere il rimborso, compensarlo con altre imposte oppure riportarlo all'anno successivo. Se non viene indicata alcuna preferenza, la somma resta "in sospeso" e sarà automaticamente utilizzata nella dichiarazione successiva. Prima di liquidare l'importo, l'Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare la correttezza dei dati e l'effettiva spettanza del credito. Un passaggio spesso sottovalutato riguarda l'IBAN: comunicarlo consente di evitare attese e ricevere il rimborso direttamente sul conto.

Modello 730: il rimborso arriva in busta paga

Per lavoratori dipendenti e pensionati, il modello 730 resta lo strumento più rapido. In questo caso, il rimborso viene accreditato direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, generalmente a partire dall'estate. Il vantaggio è evidente: niente bonifici separati, niente attese lunghe. Anche chi non ha un sostituto d'imposta può comunque utilizzare il 730, con pagamento diretto da parte dell'Agenzia.

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Restano però alcune eccezioni: in presenza di importi elevati o anomalie nei dati dichiarati, infatti, possono scattare controlli preventivi che allungano i tempi.

Quando è necessario presentare un'istanza

Non è però sempre possibile ottenere un rimborso attraverso la dichiarazione dei redditi o dei tributi. In questi casi, è necessario presentare un'istanza, cioè una richiesta formale rivolta all'ufficio competente. L'istanza diventa obbligatoria, ad esempio, quando si sono versate imposte per errore o in situazioni particolari che non possono essere gestite con i modelli dichiarativi standard. La domanda deve essere redatta con attenzione, motivando chiaramente la richiesta e indicando l'importo esatto del rimborso.

È fondamentale poi allegare tutta la documentazione utile a dimostrare il diritto alla restituzione, come ricevute, certificazioni o altri atti a supporto della richiesta. L'istanza può essere inviata tramite PEC, attraverso i servizi telematici dell'ente oppure consegnata direttamente allo sportello. In tutti i casi, la completezza e la chiarezza della documentazione influiscono in modo decisivo sui tempi di lavorazione e sull'eesito della pratica.

Come vengono pagati i rimborsi

Una volta riconosciuto, il rimborso viene generalmente erogato tramite bonifico bancario o postale (è la modalità più veloce e sicura). In assenza di coordinate bancarie, il pagamento avviene tramite assegno, che può essere incassato o versato sul proprio conto. Prima della liquidazione, però, vengono sempre effettuati controlli sull'identità del beneficiario (eventuali incongruenze possono bloccare completamentre l'erogazione).

Il rimborso in caso di eredi

Se il contribuente è deceduto, il diritto al rimborso non si perde ma passa agli eredi. Può essere richiesto attraverso la dichiarazione o con un'istanza dedicata. Quando esiste già una dichiarazione di successione, la somma viene suddivisa automaticamente secondo le quote spettanti. In assenza di documentazione completa, l'Agenzia può chiedere anche in questo caso ulteriori verifiche prima di procedere al pagamento.

Tempi e controlli dei rimborsi

Ma quanto tempo bisogna aspettare prima di ricevere un rimborso fiscale e quali controlli vengono effettuati? Non esiste una tempistica unica: i rimborsi via 730 sono generalmente più rapidi, mentre quelli legati al modello Redditi o alle istanze possono richiedere più tempo, soprattutto se soggetti a controlli. La regola, però, resta la stessa: più i dati sono corretti e completi, più il rimborso arriva velocemente. Una dichiarazione precisa e un IBAN già comunicato restano insomma le due leve più semplici per evitare ritardi.