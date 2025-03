video suggerito

“Ribadito sostegno dell’Italia a Kiev”, che cosa ha detto Meloni a Zelensky La presidente del Consiglio ha incontrato Volodymyr Zelensky in vista del summit della difesa ospitato dal Regno Unito. “Ribadito il sostegno dell’Italia all’Ucraina e l’impegno insieme agli Stati Uniti verso una pace giusta e duratura”, si legge nella nota diffusa da Chigi. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giulia Casula

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi Volodymyr Zelensky a Londra, dove si è recata per il summit sulla difesa assieme agli altri leader europei e ai vertici dell'Unione europea e della Nato. A margine della riunione a Lancaster, si è tenuto il bilaterale tra la premier e l'omologo ucraino. L'incontro, fanno sapere da Palazzo Chigi, "ha permesso di ribadire il sostegno dell'Italia all'Ucraina e al suo popolo e l'impegno, insieme ai partner europei, occidentali e agli Stati Uniti, di costruire una pace giusta e duratura, che assicuri un futuro di sovranità, sicurezza e libertà all'Ucraina".

L'Italia quindi resterà al fianco di Kiev. Allo stesso tempo, Meloni punta a fare da "ponte" con Donald Trump per riallacciare i rapporti con il governo ucraino dopo l'acceso diverbio di venerdì scorso. Secondo quanto riferito dalla stampa, l'intenzione della premier – che ieri ha telefonato al presidente americano – sarebbe quella di convocare, tra marzo e aprile, un tavolo con tutti i leader – tra Usa, Ue e Ucraina – sotto l'ombrello della Nato.

A margine del colloquio con Meloni, il premier ucraino ha scritto su X di aver avuto "un buon incontro" con la presidente del Consiglio "per sviluppare un piano d'azione congiunto volto a porre fine alla guerra con una pace giusta e sostenibile". "Nessuno – ha proseguito Zelensky – è interessato alla continuazione e al rapido ritorno della guerra, tranne (Vladimir) Putin, perciò è importante mantenere l'unità attorno all'Ucraina e rafforzare le posizioni del nostro Stato in collaborazione con gli alleati – i paesi europei e gli Stati uniti", ha aggiunto. "L'Ucraina ha bisogno di una pace supportata da garanzie di sicurezza affidabili", ha concluso, prima di ringraziare l'Italia "per il continuo supporto e la partnership nel portare la pace in Ucraina".

Prima dell'incontro con Zelensky, Meloni è stata ricevuta dal premier britannico Keir Starmer, con cui si è confrontata sui temi più urgenti: dal conflitto in Ucraina alla sicurezza e l'immigrazione. I due leader hanno espresso sintonia "sull'importanza dell'alleanza transatlantica" fra Europa e Usa di fronte "alle sfide comuni" del presente. In una nota diffusa da Downing Street prima del vertice previsto per le 16, il colloquio è stato descritto come "caloroso e costruttivo" da Londra, che ricorda come i leader siano arrivati al terzo faccia a faccia da luglio. Nel comunicato viene ribadito anche il comune "sostegno all'Ucraina per tutto il tempo necessario" in risposta all'invasione russa.