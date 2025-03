Guerra in Ucraina, che cosa prevede la proposta di pace di Starmer e Macron

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Il Regno Unito e la Francia stanno lavorando a un piano di pace per l'Ucraina. A confermarlo è stato il premier britannico Keir Starmer, dopo aver incontrato ieri a Downing Street Volodymyr Zelensky reduce dall'acceso litigio con Donald Trump alla Casa Bianca. La proposta, in tre punti, è stata concordata assieme a Kiev e ha come principale obiettivo "far cessare le ostilità" con la Russia.

Oggi il premier britannico ospiterà alla Lancaster House di Londra una riunione sulla sicurezza ucraina ed europea a cui partecipano i vertici dell'Unione europea e della Nato e una quindicina di leader europei, fra cui anche Giorgia Meloni, e membri dell'Alleanza Atlantica.

Intervistato dalla Bbc Starmer ha spiegato di aver discusso della proposta con il presidente francese Emmanuel Macron e di avere intenzione di allargare il piano "verosimilmente a uno o due altri Paesi", anche se non ha chiarito di quali si tratti. "Successivamente discuteremo con gli Stati Uniti di questo piano per far cessare le ostilità", ha proseguito il primo ministro britannico, lasciando quindi intendere che per ora si tratta di un'iniziativa europea; ma evitando qualsiasi presa di distanza esplicita dal presidente Donald Trump. E anzi ricordando l'incontro avuto a Washington giovedì e la successiva conversazione telefonica avuta con lui venerdì sera. "Io penso che sia un passo nella giusta direzione", ha detto ancora.

Come anticipato, il piano studiato dai due leader si articola in tre punti, chiariti dallo stesso Starmer. "Per me, i componenti di una pace duratura sono un'Ucraina forte, che possa essere in grado di combattere da una posizione di forza se dovesse essere necessario", ha precisato. Il che richiederà anche – qui veniamo al secondo punto – che l'Europa fornisca adeguate garanzie di sicurezza a Kiev. Infine, terzo elemento, il sostegno da parte degli Stati Uniti. "Questo è il pacchetto, tutte e tre le parti devono essere al loro posto, ed è per questo che sto lavorando duramente per realizzarlo", ha affermato il premier britannico.

La proposta verrà sottoposta anche a Washington con cui "bisogna guardare avanti" dopo lo scontro di venerdì scorso, che "nessuno avrebbe voluto vedere", ha detto il premier britannico. Incalzato dall'intervistatrice a commentare l'approccio di Trump verso Zelensky, Starmer ha preferito sorvolare: "c'era molta tensione e c'erano i media". Il leader ha poi ricordato di aver chiamato entrambi dopo l'accaduto, ribadendo la volontà, assieme al presidente francese di voler fare da "ponte," fra loro.