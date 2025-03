video suggerito

Meloni sente Trump dopo la lite con Zelensky: il piano per ricucire i rapporti tra Usa e Ucraina In vista dell’incontro a Londra con Zelensky, ieri la premier ha sentito telefonicamente Donald Trump. Per riallacciare i rapporti tra i due leader dopo lo strappo di venerdì scoro, Meloni starebbe puntando a un tavolo comune da organizzare il prima possibile e alla presenza della Nato. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giulia Casula

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In vista dell'incontro a Londra con Volodymyr Zelensky, ieri la premier ha sentito telefonicamente Donald Trump. Quest'oggi, i principali leader europei si siederanno al tavolo organizzato dal premier britannico Keir Starmer per discutere della situazione a Kiev, divenuta ancora più urgente dopo il duro scontro tra Trump e Zelensky di venerdì scorso.

Il litigio nello Studio Ovale ha compromesso i rapporti tra Stati Uniti e Ucraina e ora il futuro sostegno americano a Kiev appare in bilico. Di fronte alle tensioni che si sono registrate in questi giorni tra Europa e Usa, con i leader europei che si sono affrettati a rilasciare dichiarazioni di solidarietà verso il premier ucraino, Meloni ha optato per la prudenza. La premier ha preferito non sbilanciarsi nel difficile tentativo di non smarcarsi dall'Ue, rimanendo allo stesso tempo fedele all'alleato americano.

Secondo i retroscena riportati oggi dalla stampa, nella telefonata di ieri, Meloni ha anticipato a Trump la linea che intende mantenere alla riunione con i suoi omologhi. Per ritrovare un equilibrio tra Usa e Ue, la premier starebbe puntando a organizzare un tavolo comune, magari a ridosso del Consiglio europeo straordinario del 6 marzo, a cui invitare Trump e Zelensky per riallacciare i rapporti tra i due. Il tutto dovrebbe tenersi alla presenza della Nato così da rassicurare il premier ucraino sulle garanzie di sicurezza più volte richieste.

Per Meloni la risoluzione del conflitto russo-ucraino non può prescindere dagli Stati Uniti ed è quello che ribadirà anche ai suoi colleghi europei. Al vertice sulla difesa di oggi saranno presenti, oltre ai capi di governo delle principali potenze europee, anche il segretario generale della Nato Mark Rutte, i presidenti di Commissione e Consiglio europei, Ursula von der Leyen e Antonio Costa, e i rappresentanti di Canada e Turchia.

La premier vorrebbe evitare che dalla riunione emergano ulteriori tensioni perché, come dichiarato dopo l'accaduto alla Casa Bianca, "ogni divisione dell'Occidente ci rende tutti più deboli". Dall'altra parte, Meloni dovrà fare i conti con la posizione di leader saldamente schierati al fianco dell'Ucraina, come Emmanuel Macron. Il presidente francese ha più volte ricordato a Trump che la Russia è "l'aggressore" e che "se qualcuno sta giocando alla terza guerra mondiale, il suo nome è Putin".

Con i suoi colleghi Meloni parlerà anche di sostegno militare a Kiev e probabilmente tornerà a ribadire la sua contrarietà all'idea di Macron e Stramer di inviare un contingente europeo al confine con Mosca per gestire le eventuali operazioni di pace. Su quest'ultimo punto, la premier si è trovata davanti anche alle posizioni diverse dei suoi alleati di governo. La Lega di Matteo Salvini infatti, chiude all'ipotesi di soldati italiani in Ucraina e per il momento, l'unico spiraglio resterebbe quello di una missione Nato.

I contrasti interni alla maggioranza si sono rafforzati all'indomani del litigio alla Casa Bianca. Salvini ha elogiato l'atteggiamento di Trump e accusato Bruxelles di usare"toni bellicistici" mentre "l'Italia ha il diritto e il dovere di lavorare, insieme agli Stati Uniti a evitare la Terza guerra mondiale". Parole che hanno infastidito Forza Italia. "Matteo Salvini lo sappiamo bene, da tempo è affascinato da Trump", ha dichiarato il portavoce nazionale Raffaele Nevi, invitando i leghisti a "mantenere la calma" perché "le tifoserie non vanno mai bene in queste situazioni".