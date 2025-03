Scontro Trump-Zelensky, la lite allo Studio Ovale e le reazioni: news sulla guerra in Ucraina

"Di fronte alla scena volgare e violenta messa in atto da Trump, che cerca di dominare il mondo con la sua visione autoritaria, la presidente Meloni non prende posizione e continua a sfuggire alle sue responsabilità. Questa ipocrisia è inaccettabile e insostenibile", ha dichiarato Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs. "Quello che abbiamo visto ieri è una scena modernamente feudale: Trump si comporta come un padrone del mondo, minacciando dazi, l'uso delle armi e perfino l'annessione di territori. È evidente il suo accordo con Putin per spartirsi le risorse naturali dell'Ucraina, trasformando la pace in una mera merce di scambio. Un atteggiamento che si inserisce in una strategia più ampia, mirata a destabilizzare l'ordine internazionale e alimentare i conflitti. Si tratta della mercificazione della pace", ha aggiunto Bonelli.

"Nel contesto attuale, la risposta di Giorgia Meloni sulla necessità di un vertice tra Stati Uniti, Stati europei e alleati sembra solo un tentativo di guadagnare tempo ed evitare una scelta netta: o si sta con Trump, i suoi miliardi e i suoi interessi economici, oppure si difendono la democrazia e l'Europa. L'Europa ha il dovere di rafforzare il proprio ruolo diplomatico e di impegnarsi con determinazione affinché il processo negoziale per la pace in Ucraina prosegua, senza cedere ai diktat di chi vuole riportare il mondo nel caos. Serve un'Europa unita, che diventi un argine sia a Trump che a Putin", ha concluso Bonelli, invitando la presidente del Consiglio a prendere una posizione chiara in Parlamento: "Giorgia Meloni venga in Aula a dire da che parte sta: con Putin e Trump o con l'Europa".