Manganellate a studenti a Pisa, Meloni: "Pericoloso togliere sostegno istituzioni a forze dell'ordine" Meloni in un'intervista al Tg2 ha commentato le manifestazioni a Pisa e Firenze e gli scontri con la polizia: "Pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la propria incolumità per garantire la nostra".

A cura di Annalisa Cangemi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista al Tg2, ha risposto a una domanda sulle manifestazioni a Pisa e Firenze, in cui studenti sono stati presi a manganellate: "Io penso che sia molto pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la propria incolumità per garantire la nostra: è un gioco che può diventare molto pericoloso. E le lezioni sul governo autoritario da quelli che sparavano con gli idranti su lavoratori sdraiati a terra perfettamente immobili o che rincorrevano gli italiani da soli in spiaggia con i droni anche no".

"Io – ha detto – penso che per giudicare correttamente quanto accaduto" a Pisa "occorra raccontare qualche numero. Dal 7 ottobre scorso ci sono state oltre mille manifestazioni, con 26 agenti feriti. Nel 2023 gli agenti feriti erano stati oltre 120. I casi in cui ci sono stati problemi nelle manifestazioni sono stati il 3%. Noi abbiamo deciso di non vietare le manifestazioni a favore della Palestina: da noi la libertà di manifestazione è garantita indipendentemente dal motivo per cui si manifesta, in altri Paesi non è stato così".

Ma di fronte a "numeri enormi" i dati "dicono che la gestione dell'ordine pubblico, nel 97% dei casi non ha visto problemi". Meloni ha sottolineato anche che "qualche ora fa ci sono stati 50 autonomi dei centri sociali che hanno assaltato una macchina della polizia a Torino per liberare un immigrato che doveva essere rimpatriato. Quanti di quelli che in questi giorni hanno attaccato le forze dell'ordine in modo indiscriminato vogliono anche esprimere solidarietà a questi agenti che fanno il loro lavoro?".

Record acquisti del Btp Valore

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha anche commentato nel corso dell'intervista al Tg2, il record di richieste di acquisto del Btp Valore: "Lo interpreto come un segnale di fiducia da parte dei cittadini e risparmiatori e come una risposta alla nostra strategia per cui vogliamo portare il debito pubblico il più possibile nelle mani degli italiani. Questo ci consente di dare uno strumento per mettere sicurezza i risparmi e di essere più padroni del nostro destino. Quando il debito pubblico è nelle tue mani sei meno sottoposto alle pressioni esterne".

Il Btp Valore ha chiuso infatti la terza giornata di collocamento con sottoscrizioni per 3,6 miliardi di euro, che portano a 14,6 miliardi il totale raccolto dalla terza edizione del titolo destinato ai piccoli risparmiatori. I dati sono superiori a quelli del Btp Valore di ottobre 2023 quando, al termine della terza giornata, furono raccolti complessivamente circa 13 miliardi.

Oggi i contratti sono stati 131.708 con un Valore medio di 27.359 euro. Nei tre giorni il numero dei contratti è pari a 508.169 con un Valore medio di 28.841 euro. La raccolta della terza giornata è inferiore a quella della prima edizione di giugno 2023 (4,22 miliardi) ma superiore a quella della seconda edizione ottobre 2023 (3,58 miliardi).

Giorgia Meloni è tornata anche sul risultato, deludente, ottenuto dal suo partito e dalla sua coalizione alle elezioni in Sardegna, dove domenica ha vinto la candidata del centrosinistra, Alessandra Todde: "La mia valutazione politica è che se, nonostante le liste di centrodestra avessero la maggioranza dei consensi, non siamo riusciti a vincere con il candidato presidente, qualcosa è stato sbagliato. E quindi, ovviamente, dispiace, ma penso anche che le sconfitte siano una occasione per mettersi in discussione. Lo prendo come uno sprone a migliorare, a fare ancora di più, a fare ancora meglio".