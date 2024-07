Quanti soldi ha già erogato l’Inps nel 2024 per l’Assegno unico universale

video suggerito

A cura di Annalisa Girardi

Tra gennaio e maggio alle famiglie beneficiarie dell'Assegno unico universale sono stati erogati in totale oltre otto miliardi di euro, precisamente 8,1 miliardi. I dati sono quelli dell'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio statistico dell'Inps sull'Assegno unico, che fornisce di volta in volta un quadro sulla misura di sostegno per i nuclei con figli. Gli 8,1 miliardi di euro versati nei primi cinque mesi dell'anno sono stati distribuiti a una media mensile di quasi sei milioni di famiglie (precisamente 5.966.107 ), per un totale di oltre nove milioni di figli (9.756.844).

Queste risorse si aggiungono ai 18,1 miliardi già erogati in totale nel 2023 e ai 13,2 miliardi per i mesi del 2022 in cui la misura è entrata in vigore. Guardando ai dati di maggio 2024, emerge che l'importo medio per figlio a carico, comprese le maggiorazioni applicabili, è di circa 167 euro: si va dai 56 euro a chi non presenta l'Isee o supera la soglia massima (che per quest'anno è fissata a 45.574,96 euro) ai 224 euro per chi dichiara la classe di Isee minima (stabilita per il 2024 a 17.090,61 euro).

Sempre guardando all'ultimo mese per cui sono disponibili i dati – cioè maggio 2024 – l'Inps sottolinea che la quota maggiore di assegni è stata versata a famiglie con un unico figlio: 3.132.318 nuclei per un importo medio di 144 euro. Sono 4.221 le famiglie con sei figli, dove l'importo medio per nucleo sale a 1.907 euro. Dopo le famiglie con solo un figlio, la fascia più numerosa è quella con due figli (2.287.719 nuclei e un importo mensile per richiedente di 320 euro).

Nella fascia di beneficiari dove si registra il valore Isee più basso – lo ricordiamo, fino a 17.090,61 euro per il 2024 – in totale sono stati versati in media 224 euro a figlio per un totale di oltre quattro milioni di figli, precisamente 4.669.284. Per 2.235.354 figli l'Isee non è stato presentato e l'importo medio è stato di 56 euro a figlio. Invece, nella fascia Isee più alta – fissata per quest'anno sopra i 45.574,96 euro – si registrano 180.688 figli per un importo medio di 57 euro a figlio.