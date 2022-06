Quando inizia lo spoglio delle elezioni comunali e quando arrivano i risultati Alla chiusura dei seggi, questa sera alle 23, si procederà immediatamente con lo spoglio delle schede riferite al referendum. Per le elezioni amministrative, invece, bisognerà aspettare domani, lunedì 13 giugno: le operazioni inizieranno alle ore 14. Ecco quando arriveranno i risultati.

A cura di Annalisa Girardi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Comunali 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si avvicina la chiusura delle urne, prevista per le ore 23 di questa sera. Da quel momento inizierà subito lo spoglio delle schede per i cinque quesiti del referendum sulla Giustizia, i cui risultati arriveranno già nella notte. Per le elezioni amministrative, che hanno interessato circa mille Comuni italiani, invece bisognerà aspettare domani. Lo spoglio comincerà infatti alle ore 14 di lunedì 13 giugno: i risultati sono quindi attesi nel tardo pomeriggio di domani.

Perché lo spoglio delle elezioni comunali è in programma domani

Questa sera, alla chiusura dei seggi, si procederà con lo spoglio delle schede riferite ai quesiti referendari. Il risultato del referendum sulla Giustizia arriverà quindi nella notte. Per lo scrutinio delle schede delle elezioni amministrative, invece, le operazioni inizieranno solo alle ore 14. Da quell'ora in avanti inizieranno ad arrivare alcuni dati sulle elezioni amministrative e sui nuovi sindaci di quasi mille Comuni italiani. In caso di ballottaggio nelle città con oltre 15 mila abitanti, poi, il nuovo appuntamento elettorale sarà fissato tra due settimane.

Quando arriveranno i risultati definitivi

I risultati definitivi per le elezioni comunali arriveranno tra il tardo pomeriggio e la sera. Considerande che lo spoglio comincerà alle ore 14, ci dovrebbero volere alcune ore per arrivare a conoscere gli esiti definitivi. Lo speciale Tg1 in onda su Rai 1 partirà dalle ore 14 e proseguirà fino alle 17.15 per seguire in diretta lo spoglio delle schede e le prime proiezioni. Anche su La7 si potranno seguire le operazioni di scrutinio con lo speciale di Enrico Mentana, che diffonderà le proiezioni di Swg.