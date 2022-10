Quando Giorgia Meloni riceverà l’incarico di formare il nuovo governo: le possibili date Ci sono alcuni elementi da tenere in considerazione, ma il nuovo governo a guida Giorgia Meloni potrebbe essere pienamente operativo entro la fine del mese. Vediamo quali sono le date da tenere d’occhio sul calendario.

A cura di Annalisa Girardi

La prossima settimana sarà decisiva per la formazione del nuovo governo. Una volta eletti i presidenti delle Camere, formati i gruppi parlamentari e nominati i capigruppo (operazioni, queste ultime due, che dovrebbero completarsi entro martedì) si entrerà infatti nel vivo del processo per costituire il nuovo esecutivo. La domanda che ora tutti si fanno è: quando si insedierà a tutti gli effetti il nuovo governo?

Per provare a dare una risposta vanno messi in fila alcuni elementi. Il primo: il risultato delle elezioni è decisamente chiaro e in Parlamento c'è una coalizione che ha la maggioranza assoluta. L'incarico dovrebbe quindi essere affidato a Giorgia Meloni e le consultazioni dovrebbero svolgersi in maniera lampo. Queste potrebbero quindi occupare appena qualche giorno, tra il 19 e il 20 ottobre presumibilmente.

Secondo elemento: tra il 20 e il 21 ottobre è in programma a Bruxelles un importante Consiglio europeo a cui parteciperà, per l'Italia, il presidente del Consiglio uscente Mario Draghi. Che dovrà negoziare con gli altri capi di Stato e di governo per trovare una soluzione alla crisi energetica, che rischia di mettere in ginocchio moltissime famiglie e imprese questo inverno. Probabilmente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aspetterà la fine del Consiglio europeo per conferire l'incarico di formare il nuovo governo.

Leggi anche Quando si insedia il nuovo governo: il calendario dopo la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni

Potrebbe farlo già venerdì pomeriggio, una volta concluso il vertice, o sabato 22 ottobre. C'è quindi un terzo elemento da prendere in considerazione. Giorgia Meloni, vincitrice indiscussa delle elezioni, già in queste settimane sta conducendo le trattative per la formazione della squadra di governo. È vero che le ultime tensioni tra lei e Silvio Berlusconi ci fanno intendere che molto sia ancora da definire, ma non ci dovrebbe comunque volere troppo tempo per la costituzione del governo.

Lo scioglimento della riserva e il giuramento, però, non dovrebbero avvenire già domenica in quanto Mattarella è impegnato in un evento istituzionale a fianco del presidente francese Emmanuel Macron alla conferenza per la pace della comunità di Sant'Egidio. Già lunedì 25 ottobre però, o comunque all'inizio della prossima settimana, il nuovo governo di centrodestra potrebbe prestare giuramento e andare in Parlamento a chiedere la fiducia.

Insomma, entro la fine del mese l'esecutivo potrebbe già essere pienamente operativo. E qui veniamo al quarto e ultimo elemento: le tempistiche sono strettissime. Il governo ha fretta di insediarsi perché rimane pochissimo tempo per mettere a punto la legge di Bilancio (già impostata dal governo Draghi) e acquisire il pieno mandato per affrontare le difficili sfide dell'autunno. In primis, appunto, quello del caro bollette e della crisi energetica.