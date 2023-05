Quando chiudono le scuole per le elezioni comunali 2023 Le Regioni a statuto ordinario andranno alle urne per le elezioni amministrative tra domenica 14 e lunedì 15 maggio. Nei Comuni interessati al voto, però, le scuole che ospiteranno i seggi resteranno chiuse per più di due giornate.

A cura di Annalisa Girardi

L'appuntamento per le elezioni comunali, nelle Regioni a statuto ordinario, è per il 14 e 15 maggio: questo significa che le scuole, dove saranno disposti seggi elettorali, resteranno chiuse dal venerdì pomeriggio fino al martedì successivo, quando dovrebbe essere completato definitivamente lo spoglio delle schede.

Sono coinvolti diversi Comuni, 793 in totale. Al voto anche alcune città, tra cui 17 capoluoghi di provincia e un capoluogo regionale. In Friuli Venezia Giulia le amministrative si sono già celebrate di concerto con le regionali dello scorso 2 e 3 aprile. In Sicilia e Sardegna, invece, si voterà tra il 28 e il 29 maggio.

Nei Comuni dove le amministrative sono previste tra il 14 e 15 maggio i seggi resteranno aperti dalle ore 7 della domenica fino alle ore 15 del lunedì. Le scuole, per permettere anche le operazioni di preparazione dei seggi e di spoglio delle schede, resteranno chiuse più a lungo. Vediamo quindi quando chiuderanno e quando riapriranno le scuole.

Quando chiudono le scuole per le elezioni amministrative 2023

Per le elezioni amministrative 2023, nei Comuni interessati, si vota tra domenica 14 e lunedì 15 maggio. Le scuole chiuderanno dal pomeriggio di venerdì 12 maggio per permettere l'allestimento dei seggi e delle cabine elettorali. Negli istituti che ospitano i seggi, quindi non si potrà fare lezione nei giorni di sabato 13, lunedì 15 e martedì 16 maggio. In tutti quelli dove non è prevista l'installazione delle cabine elettorali, invece, si andrà in classe normalmente.

Quando riaprono le scuole dopo il voto per le Comunali

Nelle Regioni a statuto ordinario si potrà andare a votare per tutta la giornata di domenica 14 maggio, dalle ore 7 alle 23, e poi in quella di lunedì 15 maggio, dalle ore 7 fino alle 15. Da quel momento inizieranno le operazioni di spoglio delle schede che si dovrebbero concludere entro il giorno successivo. Le scuole, quindi, resteranno chiuse anche il giorno dopo il voto: le lezioni in classe potranno riprendere regolarmente a partire da mercoledì 17 maggio.