Quando arrivano exit poll e risultati alle elezioni in Emilia Romagna e Umbria 2024 Le elezioni in Umbria ed Emilia-Romagna 2024 stanno per concludersi: lo spoglio per i risultati inizia alle ore 15 di oggi, lunedì 18 novembre. Questo è l'orario di chiusura dei seggi, e poco dopo saranno diffusi i primi exit poll. Seguiranno poi le proiezioni basate sullo scrutinio dei risultati. È probabile che si conosceranno i nomi dei nuovi presidenti di Regione entro sera.

A cura di Luca Pons

Lo spoglio per i risultati delle elezioni in Umbria ed Emilia-Romagna 2024 inizierà alle ore 15 di oggi, lunedì 18 novembre, subito dopo la chiusura dei seggi. La chiusura dei seggi sarà anche il momento in cui arriveranno anche i primi exit poll e proiezioni sui risultati del voto. Gli exit poll saranno pressoché istantanei, nel momento in cui chiuderanno le urne, perché sono basati su questionari fatti agli elettori fuori dai seggi. Le proiezioni invece avranno bisogno di più tempo, perché saranno fondate sullo spoglio effettivo dei voti.

Sarà possibile seguire lo spoglio dei risultati in diretta su tutte le principali emittenti nazionali – come Rainews, Sky Tg24 o La 7. In Emilia-Romagna a partire favorito dai pronostici era il candidato del centrosinistra Michele De Pascale, mentre in Umbria diversi sondaggi assegnavano un leggerissimo vantaggio alla presidente uscente Donatella Tesei.

A che ora arrivano i primi exit poll e proiezioni alle elezioni regionali

I primi exit poll arriveranno poco dopo le ore 15. Questa è l'ora in cui chiuderanno i seggi, non sarà più possibile votare, e quindi le emittenti saranno libere di trasmettere le previsioni sui risultati. A curare gli exit poll sarà il consorzio Opinio Italia, che fornirà i dati a Rai. Come detto, gli exit poll saranno solo una prima indicazione basata non sui voti veri e propri, ma sulle dichiarazioni effettuate dagli elettori all'uscita dai seggi.

Le proiezioni, invece, arriveranno nel corso del pomeriggio. Sarà necessario aspettare che lo spoglio sia iniziato per avere le prime proiezioni, che saranno basate sulle schede già scrutinate. Man mano che procedono le operazioni di scrutinio, le proiezioni successive avranno una sicurezza sempre maggiore sul risultato definitivo.

Quando arrivano i risultati definitivi delle regionali in Emilia Romagna e Umbria

I risultati definitivi delle regionali in Emilia Romagna e Umbria 2024 sono attesi entro la serata di oggi. In Umbria, quando cinque anni fa si votò in un solo giorno, i seggi chiusero alle ore 23 e già le prime proiezioni chiarirono che avrebbe vinto Tesei con un ampio margine. Lo scrutinio durò tutta la notte, e terminò nelle prime ore della mattina successiva.

Anche in Emilia-Romagna, a inizio 2020, bastarono meno di tre ore di spoglio per conoscere il nome del vincitore, mentre per avere i risultati completi e definitivi di tutte le sezioni si dovette aspettare qualche giorno. Questa volta, è molto probabile che si saprà chi ha vinto entro sera, mentre il termine dello scrutinio potrebbe arrivare domani o nei prossimi giorni.

Dove seguire in diretta exit poll, proiezioni e risultati delle regionali

Oltre alla diretta di Fanpage.it, sarà possibile seguire in diretta l'esito delle elezioni regionali 2024 di Umbria ed Emilia-Romagna da varie emittenti televisive. Rainews, Sky Tg24 e La7 tra le altre avranno dirette dedicate allo spoglio dei risultati.