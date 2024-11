Elezioni Emilia-Romagna 2024, quando e come si vota: orari, candidati e ultimi sondaggi sulle regionali

video suggerito

Domenica 17 e lunedì 18 novembre si terranno le elezioni regionali in Emilia-Romagna. I seggi saranno aperti domenica, dalle 7 alle 23, e lunedì, dalle 7 alle 15. Gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo presidente ella Regione e a rinnovare il consiglio regionale.

Negli ultimi 10 anni la Regione è stata guidata da Stefano Bonaccini, che dopo l'elezione al Parlamento europeo ha presentato le dimissioni, dal momento che le due cariche non sono compatibili. I candidati alla carica di governatore in Emilia-Romagna sono quattro: Elena Ugolini per il centrodestra, Michele De Pascale con il centrosinistra, Federico Serra con Potere al popolo, Pci e Rifondazione comunista, e il civico Luca Teodori.

La legge elettorale regionale consente di esprimere fino a un massimo di due preferenze, ma in tal caso dovranno essere riferite a persone di genere diverso. È anche ammesso il voto disgiunto, per cui sarà possibile votare un determinato candidato alla carica Presidente e contemporaneamente, una lista diversa da quelle a lui collegate.

Secondo gli ultimi sondaggi, De Pascale risulta il favorito con diversi punti di vantaggio sul principale avversario, ovvero la candidata scelta dal centrodestra. Com'è noto, la Regione è storicamente una roccaforte del centrosinistra per cui è difficile immaginarsi grandi stravolgimenti dai risultati di questa consultazione.

Quando si vota per le elezioni regionali in Emilia-Romagna 2024: date e orari

Per le elezioni regionali in Emilia-Romagna si voterà domenica 17 e lunedì 18 novembre. Le urne saranno aperte la domenica, dalle 7 alle 23, e il lunedì dalle 7 alle 15. Contemporaneamente si svolgeranno anche le elezioni regionali in Umbria.

Gli elettori dunque, avranno tempo fino alle 15 per recarsi a votare. Dopo i seggi saranno chiusi e cominceranno le operazioni di spoglio. Nelle ore successive inizieranno ad arrivare i primi exit poll e le prime proiezioni dei risultati.

Chi sono i candidati alle elezioni in Emilia-Romagna 2024

I candidati alle elezioni in Emilia-Romagna sono quattro:

Elena Ugolini è la candidata del centrodestra e appoggiata dai partiti di maggioranza;

è la candidata del centrodestra e appoggiata dai partiti di maggioranza; Michele de Pascale è il candidato del campolargo, sostenuto da Partito democratico, M5s e Alleanza Verdi-Sinistra;

è il candidato del campolargo, sostenuto da Partito democratico, M5s e Alleanza Verdi-Sinistra; Federico Serra corre con Potere al popolo, Pci e Rifondazione comunista;

corre con Potere al popolo, Pci e Rifondazione comunista; Luca Teodori è appoggiato dalla lista civica "Lealtà, coerenza, verità".

Come si vota alle regionali: la legge elettorale

Secondo la legge elettorale dell'Emilia-Romagna, gli elettori possono votare per un candidato alla carica di governatore e per una delle liste a lui collegate, tracciando un segno all'interno della scheda elettorale. Ma sarà possibile anche votare disgiuntamente, attribuendo la propria preferenza sia al candidato presidente che a una lista diversa da quelle che lo sostengono.

È altresì possibile votare anche solo per una lista, ma in quel caso il voto verrà conteggiato anche per il candidato presidente a cui quella lista si appoggia.

Quante preferenze è possibile esprimere

È possibile esprimere una o due preferenze per un candidato o candidata alla carica di consigliere regionale, scrivendo i loro nomi sulla scheda elettorale. Nel caso in cui si decida di apporre due preferenze, queste dovranno essere riferite a candidati di genere diverso perché risultino valide.

Cosa dicono gli ultimi sondaggi

Secondo gli ultimi sondaggi, il centrosinistra risulta nettamente in vantaggio in Emilia-Romagna, storica roccaforte del Partito democratico. In particolare, nella rilevazione condotta da Bidimedia il candidato del campo largo Michele de Pascale è dato al 56% contro il 42,5% di Elena Ugolini.

Percentuali simili sono anche quelle del sondaggio realizzato dall’Istituto Noto, che assegna a De Pascale tra i 50 i 54 punti, mentre la candidata del centrodestra is colloca tra i 42% e il 46%.