Chi sono i candidati alle elezioni in Emilia Romagna 2024: nomi e liste alle regionali Manca poco alle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Si voterà domenica 17 e lunedì 18 novembre. La sfida sarà principalmente tra Elena Ugolini (centrodestra) e Michele De Pascale (centrosinistra), ma vediamo chi sono tutti i candidati e le candidate e le liste che li appoggiano.

A cura di Giulia Casula

Domenica 17 e lunedì 18 novembre in Emilia-Romagna si terranno le elezioni Regionali. I seggi saranno aperti la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. Dopo verranno chiuse le urne e cominceranno le operazioni di spoglio delle schede. Sono quattro i candidati che si sfidano nella corsa alla presidenza dell'Emilia-Romagna: Michele De Pascale per il centrosinistra, Elena Ugolini per il centrodestra, Federico Serra con Potere al popolo, Pci e Rifondazione comunista, e il civico Luca Teodori.

I cittadini dell'Emilia-Romagna dunque, saranno chiamati a eleggere il nuovo governatore che sostituirà l'uscente Stefano Bonaccini e a rinnovare il consiglio regionale. Per votare sarà necessario presentarsi ai seggi muniti di documento di riconoscimento e di tessera elettorale.

Secondo gli ultimi sondaggi, a contendersi la carica di governatore saranno principalmente De Pascale e Ugolini, anche se il vantaggio del centrosinistra nella Regione, storica roccaforte rossa, pare assodato.

La legge elettorale regionale consente di esprimere fino a un massimo di due preferenze, purché riferite a candidati di genere di diverso, e sarà possibile anche il voto disgiunto (cioè scegliere di votare per un candidato presidente e una lista differente, a lui non collegata).

Michele De Pascale, candidato del centrosinistra

Michele de Pascale è il candidato del centrosinistra, appoggiato dal Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra. Trentanove anni, De Pascale attualmente è sindaco di Ravenna, ma ha cominciato la sua carriera politica nel 2004 quando entrò a far parte del Consiglio comunale di Cervia.

Successivamente, nel 2011 ha ricoperto il ruolo di assessore con deleghe agli Affari generali e legali, alle politiche comunitarie e turistiche, al marketing territoriale e nel 2013 è diventato segretario provinciale del Pd di Ravenna. Alle amministrative del 2016 infine, è stato eletto sindaco di Ravenna e presidente dell'omonima Provincia, per poi essere riconfermato per un secondo mandato nel 2021. È anche presidente dell'UPI, l'Unione delle Province d'Italia.

Le liste lo sostengono sono:

Partito democratico

Movimento 5 Stelle

Alleanza Verdi-Sinistra

Civici con De Pascale Presidente

Emilia-Romagna Futura – De Pascale Presidente.

Elena Ugolini, candidata con il centrodestra

La candidata del centrodestra è Elena Ugolini ed è appoggiata da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Sessantacinque anni, originaria di Rimini è un'insegnante laureata in filosofia. Nella sua carriera di docente ha collaborato con il ministero dell'Istruzione fino a ricoprire il ruolo di sottosegretaria di Stato durante il governo Monti nel 2013.

Nel 2001, durante il governo Berlusconi, ha lavorato al nuovo sistema di valutazione dell'ordinamento scolastico voluto dell'allora ministra dell'Istruzione Letizia Moratti.

Le liste che la sostengono sono:

Fratelli d'Italia,

Forza Italia – Noi Moderati,

Lega,

Elena Ugolini Presidente.

Federico Serra, candidato di Pci, Rifondazione Comunista e Potere al popolo

Federico Serra è il candidato dell'estrema sinistra ed è appoggiato da Potere al Popolo, Pci e Rifondazione Comunista. Trentatreenne, Serra lavora con alcune cooperative sociale ed è fa parte dell'Usb, l'Unione sindacale di base. Le liste che lo sostengono sono:

Rifondazione comunista;

Potere al popolo;

Pci.

Luca Teodori, candidato civico

Luca Teodori è un candidato civico. Cinquantacinque anni, è un commerciante, ma in passato è stato consigliere provinciale . Ex leghista e consigliere provinciale a Ferrara con la Lega. Nel 2019 ha fondato il partito 3V (Verità sui Vaccini Vogliamo).

È appoggiato dalla lista civica "Lealtà, Coerenza, Verità".