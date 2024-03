Quali sono i partiti politici in vantaggio nei sondaggi in vista delle elezioni europee Quello che emerge dai sondaggi elettorali a pochi mesi dalle elezioni europee è una situazione per molti versi simile a quella delle ultime consultazioni politiche del 2022, con lo schieramento di Giorgia Meloni in netto vantaggio rispetto alle altre forze politiche, ma che registra anche un recupero dei partiti del campo progressista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con le elezioni europee a pochi mesi di distanza e alcune importanti consultazioni a livello regionale nel frattempo, cresce l'attenzione per gli equilibri tra le forze politiche. Quello che emerge dai sondaggi elettorali è una situazione per molti versi simile a quella delle ultime consultazioni politiche del 2022, con lo schieramento di Giorgia Meloni in netto vantaggio rispetto alle altre forze politiche, ma che registra anche un recupero dei partiti progressisti.

L'ultima indagine di Bidimedia ha registrato una situazione di questo tipo per quanto riguarda le intenzioni di voto. Fratelli d'Italia è saldamento in testa e rimane il primo partito con il 28,1%, ma vede restringersi la distanza con il Partito democratico, guidato da Elly Schlein, che questa settimana è al 20% e punta ad aumentare i consensi, forte anche della sconfitta del centrodestra alle elezioni regionali in Sardegna. Lo stesso discorso vale per il Movimento Cinque Stelle, che secondo l'ultimo sondaggio di Bidimedia è ad appena cinque punti dall'alleato nel fronte progressista, al 15,5%.

Tutti gli altri partiti restano al di sotto della doppia cifra. Troviamo la Lega all'8,5%, seguita a ruota da Forza Italia al 6,5%.

Azione è invece al 4,3%, appena sopra la soglia di sbarramento imposta alle ultime elezioni europee: al centro, tuttavia, non è ancora chiaro il sistema di alleanze che si andrà designando in vista del voto in Ue. Tutte le altre forze politiche, con soglia di sbarramento al 4%, da sole non riuscirebbero a entrare all'Europarlamento se si votasse oggi. L'Alleanza Verdi e Sinistra si ferma infatti al 3,9%, Italia Viva al 2,4% e +Europa al 2,4%.

Per quanto riguarda i partiti minori, infine, questi sono i risultati emersi dal sondaggio Bidimedia: Unione Popolare all'1,5%; Italexit per l'Italia all'1,3%; Democrazia Sovrana Popolare all'1,2%; Sud Chiama Nord all'1,2%; e Noi Moderati allo 0,8%.

C'è però anche un 24% che si dice indeciso, o perché non ha ancora deciso per quale forze politica esprimersi, o perché non sa ancora se andrà a votare.