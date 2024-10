video suggerito

Quali partiti arrivano primi e quali ultimi secondo i sondaggi politici Nella classifica dei partiti Fdi resta primo, al 29,6%, mentre in seconda posizione si colloca il Pd, in calo di mezzo punto rispetto al mese precedente. Segue Forza Italia, che stacca la Lega e si posiziona davanti al M5s, al 10,5%. Ecco i risultati del sondaggio di Dire-Tecné. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giulia Casula

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel ‘borsino dei partiti', Fratelli d'Italia resta primo, al 29,6%, mentre in seconda posizione si colloca il Partito democratico, in calo di mezzo punto rispetto al mese precedente. Terzo, a sorpresa, c'è Forza Italia, che stacca la Lega e si piazza davanti persino al Movimento 5 stelle, al 10,5%. Vediamo quali partiti totalizzano più preferenze nel sondaggio realizzato da Dire-Tecné.

Chi arriva primo e chi ultimo tra i partiti italiani

Saldamente primo da due anni, al netto di leggere variazioni, c'è Fratelli d'Italia. Il partito della premier nell'ultima settimana non registra un incremento dei consensi, ma il suo gradimento rispetto a un mese fa è cresciuto dello 0,3% e ora si posiziona al 29,6%.

In generale, i dati relativi alle due prime posizioni non mostrano grandi sorprese. Il secondo posto infatti, è occupato dal Partito democratico, ormai di fatto considerato il leader delle forze di minoranza. Questa settimana il Pd, dato al 23,3%, riporta un lieve calo (-0,1%), che diventa più consistente se si guarda agli ultimi 30 giorni, in cui il partito è sceso di mezzo punto.

Terzi, a chiudere il podio, ci sono gli azzurri, stabili all'11,2%. Il sorpasso di Forza Italia sulla Lega sembra assodato, anche se tra i due partiti i giochi restano aperti e non è escluso che il Carroccio possa recuperare terreno. Al momento, il partito di Matteo Salvini è dato all'8,2%, con un +0,1% nell'ultima settimana.

Ma a sorprendere di questa classifica non è tanto lo stacco tra Lega e FI, quanto piuttosto la posizione degli azzurri rispetto al Movimento 5 stelle, che finisce quarto, al 10,5%. Da settimane il partito guidato da Giuseppe Conte è attraversato dalle tensioni provocate dallo scontro con Beppe Grillo, culminato con la rivendicazione da parte del comico del suo diritto all'estinzione del Movimento dopo la notizia della decisione di non rinnovare il suo contratto da 300mila euro. Ad oggi, il ruolo del garante all'interno del gruppo sembra in bilico e con ogni probabilità, tutto si deciderà all'Assemblea costituente, prevista per il 23 e 24 novembre.

Per quanto riguarda gli altri partiti invece, Alleanza Verdi-Sinistra mostra un leggero calo, sia nell'ultima settimana (-0,1%) che nell'ultimo mese (-0,2%), ed è dato al 6,4%. In fondo alla classifica, si piazzano Azione, al 2,7% (-0,2% su entrambe le rilevazioni), seguito da Italia Viva, al 2,2%. I renziani riportano una crescita dello 0,1% rispetto alla scorsa settimana, che sale a +0,3% nel confronto mensile. Infine, in ultima posizione, c'è +Europa, all'1,8%, anch'esso in lieve aumento (+0,1% su settimana +0.2% su mese).