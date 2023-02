Perché l’Italia è un Paese razzista come ha detto Paola Egonu, spiegato facile a chi pensa non lo sia

A cura di Saverio Tommasi

Paola Egonu al Festival di Sanremo

Paola Egonu – ieri sera a Sanremo – ha detto che l'Italia è un Paese razzista.

Oggi Matteo Salvini ha risposto che non è vero, e anche l'attuale ministro leghista Roberto Calderoli (già condannato in primo grado a un anno e sei mesi con l'aggravante razziale per aver definito l'ex ministra Cecile Kyenge "orango"), ha smentito che l'Italia sia un Paese razzista.

Che detta così, onestamente, fa già abbastanza ridere.

A questo punto, per curiosità, sono andato a leggere qualche commento sotto le foto di Paola Egonu, postate sui social dai maggiori quotidiani nazionali durante il racconto della serata sanremese di ieri.

In poco meno di venti minuti ho letto questi commenti:

"Dai, sì, guardatela in faccia, si vede proprio che è italiana"

"Lei è italiana? Come no, e i napoletani non puzzano così tanto da far scappare pure i cani"

"L' Italia non è razzista visto che vengano tutti in Italia, ricordo ogni giorno vengono assistiti 127.000 clandestini con costi per noi italiani insopportabili"

"Pallavolista nigeriana nuova eroina dei comunisti"

"Se l'Italia fosse razzista tutti questi immigrati non si troverebbero qui"

"L'Italia è razzista, sì, però abbiamo anche dei difetti"

"Amadeus invita proprio cani e porci ahahah"

"Si fa troppe domande"

"Complessata"

"Fragile"

"Lei non ci interessa, siamo pieni di campioni italiani"

"Voglio ricordare che Pamela è stata fatta a pezzi da uno nero"

"Supercampionessa di sputo nel piatto dove ha mangiato"

"Se L'Italia fosse razzista si starebbe molto, ma molto meglio. La fregatura è che non lo è!"

"Scimmiaaaaa!"

"Fatela ricoverare"

"Basta piagnistei"

"Prima cosa si rifacesse i denti"

"Con quella bocca può mangiarci tutti"

"Sembra un cavallo. Ah, no, è solo nera"

"Noi non siamo razzisti forse siamo stanchi di essere invasi dagli stranieri"

"La vera razzista è lei"

"Io bionda con occhi azzurri mi sento emarginata, In TV non se ne vede più una"

"Io ieri sera l'avrei cacciata a calci"

"Se non ti piace questo Paese cambialo"

"Se lei ha bisogno di un aiuto psicologico vada da un professionista"

"E nessuno parla del ragazzo in fin di vita accoltellato in stazione da tre africani!"

"Tornasse da dove è arrivata"

"Bella moneta infangarci così, noi italiani li accogliamo e gli diamo un futuro"

"Io quando sento lei diventato razzista con orgoglio"

"Oh, è arrivata l'Italia buonista quella delle ONG"

"Io preferisco pensare ai bambini disabili che non possono giocare come gli altri"

"Le piace piangersi addosso, mi ricorda i drogati che davano la colpa alla società se si infognavano"

"L'Italia non è razzista , è solo che gli italiani in questo momento si sentono un po' oppressi da quello che gli sta intorno"

"Perché non se ne torna in Turchia?"

"In conferenza stampa ci ha accusato di essere razzisti, ma come si permette?"

"Noi non siamo razzisti!"

Dopo questi commenti – e migliaia di altri, che chiunque di voi può trovare facilmente in rete sotto a ogni foto o articolo che parli di Paola Egonu – lascio a voi la chiosa finale e la vostra opinione. Personalmente ho voglia di impegnarmi per un futuro diverso da questo.