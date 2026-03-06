Perché l’aumento del diesel e della benzina oltre i 2 euro è colpa della speculazione e non solo della guerra

La nuova escalation militare in Medio Oriente ha riportato il prezzo del petrolio al centro delle tensioni economiche globali. Ma l’impennata dei carburanti registrata negli ultimi giorni in Italia, con il diesel che spesso supera i 2,5 euro al litro, non può essere spiegata soltanto con la crisi geopolitica: i tempi della filiera energetica, le scorte disponibili e la velocità con cui i prezzi vengono aggiornati alimentano da anni il sospetto di dinamiche speculative nel mercato della distribuzione.

Ogni volta che una crisi militare investe il Medio Oriente, il sistema energetico globale reagisce quasi automaticamente. Non si tratta solo di una reazione emotiva dei mercati, ma di un riflesso legato alla geografia stessa dell'energia: una parte rilevante del petrolio mondiale viene estratta in quella regione e una quota significativa delle rotte marittime che trasportano il greggio passa da lì. Quando aumenta il rischio di instabilità, che si tratti di bombardamenti, tensioni diplomatiche o possibili blocchi delle rotte marittime, i mercati iniziano ad anticipare scenari di scarsità o difficoltà nei rifornimenti. I trader acquistano contratti per coprirsi dal rischio, le compagnie rivedono le loro previsioni e le quotazioni del petrolio salgono. Questo meccanismo dove si riflette? Si riflette sugli indicatori globali del settore, come il prezzo del Brent o del WTI, che diventano in poche ore una sintesi economica della crisi geopolitica. Il petrolio, in altre parole, non è soltanto una materia prima è anche uno dei primi termometri con cui il sistema economico mondiale misura l'instabilità internazionale. Ed è proprio da questo passaggio che nasce la prima spiegazione dell'aumento dei carburanti.

Dalla quotazione del petrolio alla pompa: un percorso più lungo di quanto sembri

Nel dibattito pubblico si tende spesso a immaginare una relazione quasi diretta tra il prezzo del petrolio e quello del carburante: se il greggio aumenta, aumenta anche la benzina; se scende, il prezzo alla pompa dovrebbe diminuire. In realtà il percorso che separa queste due cifre è molto più complesso e soprattutto molto più lungo: il petrolio estratto nei Paesi produttori viene venduto sui mercati internazionali e caricato su petroliere che raggiungono i terminali portuali europei. Il viaggio può durare da una decina di giorni a quasi tre settimane, a seconda della distanza e della rotta seguita. Una volta arrivato nei porti, il greggio viene lavorato nelle raffinerie dove, attraverso processi industriali complessi, si trasforma nei vari prodotti derivati: benzina, gasolio, carburanti per l'aviazione, combustibili industriali. Da lì inizia un'ulteriore fase di distribuzione. Il carburante raffinato viene trasportato verso i depositi logistici e successivamente verso le stazioni di servizio attraverso oleodotti o autocisterne. Se si sommano tutte queste fasi, trasporto, raffinazione, stoccaggio e distribuzione, il ciclo complessivo difficilmente può essere inferiore a diverse settimane. In molti casi si tratta infatti di circa un mese. Ed è proprio questo dato che rende sorprendente la velocità con cui i prezzi alla pompa reagiscono agli eventi geopolitici.

Il nodo dei contratti e delle scorte

A rendere ancora più complessa la relazione tra prezzo del petrolio e prezzo del carburante c'è poi un altro elemento spesso poco considerato, e cioè che le compagnie petrolifere non acquistano il greggio come un bene quotidiano, come accade per esempio nel mercato del pesce o dei prodotti freschi. Le forniture di petrolio avvengono infatti attraverso contratti strutturati e continuativi che legano compagnie di estrazione, raffinazione e distribuzione per periodi più lunghi. Il prezzo può variare in base alle quotazioni internazionali, ma le consegne non vengono rinegoziate ogni giorno. Non solo, lungo la filiera esistono poi anche livelli di stoccaggio che servono proprio ad assorbire le oscillazioni del mercato e garantire continuità nei rifornimenti. L'Italia, in particolare, dispone di uno dei livelli di scorte energetiche più alti d'Europa, questo significa che una parte del carburante venduto oggi nei distributori è stata prodotta con petrolio acquistato settimane o mesi prima, quando le quotazioni erano più basse. Ed è questo il punto che alimenta la domanda ricorrente: se il petrolio aumenta oggi, perché il prezzo del carburante cresce quasi immediatamente?

Il fenomeno che gli economisti conoscono da tempo

Chi studia il mercato dell'energia descrive questa dinamica con una formula diventata quasi proverbiale: i prezzi dei carburanti salgono come razzi e scendono come piume. Quando il prezzo del petrolio aumenta, cioè, i listini alla pompa reagiscono molto rapidamente. Quando invece le quotazioni del greggio diminuiscono, la riduzione per i consumatori tende ad arrivare con maggiore lentezza. Questo fenomeno non è certo nuovo e non riguarda certo soltanto l'Italia, anzi, è stato osservato in molti mercati energetici europei e internazionali, ed è spesso legato alla struttura della distribuzione, ai margini commerciali e al grado di concorrenza tra operatori. Questo non significa necessariamente che esista sempre una violazione delle regole, ma indica che tra l'andamento del petrolio e il prezzo finale pagato dagli automobilisti esiste uno spazio economico in cui i listini possono muoversi con una certa autonomia. Ed è proprio in questo spazio che si inserisce il sospetto di possibili speculazioni.

I picchi registrati sulle autostrade

Negli ultimi giorni l'aumento dei prezzi è diventato evidente soprattutto sulla rete autostradale, dove i costi del carburante sono storicamente più alti rispetto alla rete urbana. Alcuni monitoraggi sui dati pubblicati dall'Osservatorio carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy mostrano valori che hanno riacceso il dibattito pubblico: in diversi distributori il diesel in modalità servito ha superato i 2,5 euro al litro, mentre la benzina ha oltrepassato i 2,3 euro. Nel self service i prezzi risultano più contenuti ma restano comunque elevati, con il gasolio che in alcune stazioni supera i due euro al litro. Non si tratta della media nazionale, ma di picchi registrati in specifici impianti che bastano però a restituire la percezione di un aumento rapido che molti automobilisti faticano a collegare soltanto all'andamento del petrolio.

Quanto pesa davvero la componente fiscale

Quando si parla di carburanti in Italia non si può ignorare infatti un elemento strutturale: la presenza di una componente fiscale molto elevata. Accise e IVA rappresentano una parte consistente del prezzo finale del carburante. In molti casi oltre la metà del costo al litro è composta da tasse. Questo rende più difficile capire quanto del prezzo pagato alla pompa dipenda realmente dal costo della materia prima e quanto invece da altri fattori della filiera energetica.

Quando l'aumento diventa una questione legale

Non solo. Il sospetto di speculazione non riguarda infatti soltanto il dibattito economico ma anche quello giuridico. La legislazione italiana prevede infatti un reato specifico per le manovre speculative su beni di prima necessità. L'articolo 501 bis del codice penale punisce chi, nell'esercizio di attività produttive o commerciali, provoca rincari attraverso accaparramento di merci, rarefazione dell'offerta o altre manovre che alterano il mercato interno. Applicare questa norma al settore dei carburanti non è ovviamente semplice, perché il prezzo dipende da dinamiche internazionali molto complesse. Il principio resta però assolutamente valido: se l'aumento dei prezzi non è giustificato dai costi reali della filiera, può diventare oggetto di verifica da parte delle autorità.

Perché il prezzo del carburante riguarda tutta l'economia

Il problema dei carburanti non riguarda soltanto gli automobilisti. In Italia circa l'80 per cento delle merci viaggia su strada. Quando il diesel aumenta, crescono anche i costi della logistica, del trasporto merci e della distribuzione commerciale. Questi costi finiscono inevitabilmente per riflettersi sui prezzi finali dei prodotti. Per questo motivo un aumento del carburante può trasformarsi rapidamente in un fattore di inflazione, riducendo il potere d'acquisto delle famiglie e aumentando le spese delle imprese.