Perché la Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: cosa ha detto su Israele

Il governo francese ha condannato l’ultimo discorso della relatrice Onu sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese, e ha chiesto che si dimetta dall’incarico. Il motivo è che Albanese è accusata di aver definito Israele “nemico comune dell’umanità”. Ecco cosa ha detto nel suo discorso integrale.

Scoppia una nuova polemica politica su Francesca Albanese. Il governo francese, tramite il ministro degli Esteri, ha chiesto che la relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi occupati lasci il suo incarico alle Nazioni Unite. L'accusa: aver definito Israele un "nemico comune dell'umanità". Anche se il discorso ‘incriminato', a leggerlo per intero, appare più ampio.

Albanese negli ultimi anni è stata più volte attaccata da Israele, sanzionata dagli Stati Uniti e criticata dal governo in Italia (tra gli altri) per le sue posizioni critiche sul genocidio in corso a Gaza. I suoi rapporti hanno evidenziato i meccanismi economici e politici alla base dell'offensiva israeliana nella Striscia, coinvolgendo anche l'Italia.

Sabato scorso, Albanese era ospite di un evento organizzato da Al Jazeera a Doha. Ha partecipato con un videomessaggio, che ha poi ricondiviso sui propri profili social dopo lo scoppio della polemica. Così, è possibile sentire l'intero discorso.

Il discorso integrale di Francesca Albanese, cosa ha detto su Israele e il "nemico comune" dell'umanità

"Abbiamo passato gli ultimi due anni osservando la pianificazione e l'esecuzione di un genocidio. E il genocidio non è finito. Il genocidio come distruzione intenzionale di un gruppo in quanto tale è chiaramente visibile ora, è stato nell'aria per molto tempo e ora è in piena vista", inizia la relatrice Onu. In questo contesto, "i palestinesi hanno continuato a raccontare il diluvio di conflitto che è caduto su di loro senza tregua".

Albanese poi sottolinea quali sono le "sfide" oggi: "Il fatto che invece di fermare Israele la maggior parte del mondo l'abbia armato, gli abbia dato scusanti politiche, copertura politica, supporto economico e finanziario, questa è una sfida. Il fatto che la maggior parte dei media occidentali abbia amplificato la narrativa pro-apartheid e genocida è una sfida. E allo stesso tempo, è anche un'opportunità".

Questa la parte chiave – e contestata – dell'intervento: "Se il diritto internazionale è stato pugnalato al cuore, è anche vero che mai prima d'ora la comunità globale aveva visto le sfide che tutti noi affrontiamo – noi che non controlliamo grandi quantità di capitali finanziari, algoritmi e armi. Ora vediamo che noi come umanità abbiamo un nemico comune, e le libertà, il rispetto delle libertà fondamentali, sono l'ultima strada pacifica, l'ultimo strumento pacifico che abbiamo per riguadagnare la nostra libertà".

In conclusione, un appello: "Ma dobbiamo prendere posizione, dobbiamo fare la cosa giusta, tutti quanti, nella nostra sfera individuale – come avvocati, giornalisti, educatori, studenti, cittadini ordinari a casa, tutti abbiamo un ruolo da svolgere. E questo ruolo è cambiare le nostre abitudini. Da quello che cerchiamo di comprare, di consumare, di leggere, a come ci poniamo davanti al potere. Dobbiamo essere in grado di denunciare, dobbiamo avere la forza di guardarci l'un l'altro e vedere i nostri fratelli e le nostre sorelle, e vedere alleati in loro". Con un augurio per l'anno a venire: "Io credo che la Palestina sarà libera. Credo che tutti saremo liberi, perché nel mondo di oggi è radicata troppa coscienza dei diritti umani, dopo ottant'anni in cui abbiamo elogiato e insegnato i diritti umani. Ma dobbiamo agire, e il momento è arrivato. Per un 2026 di pieno impegno verso la presa di responsabilità e la giustizia".

La polemica in Francia: "Inaccettabile attaccare Israele come nazione"

A causa del passaggio in cui Albanese dice che "ora vediamo che noi come umanità abbiamo un nemico comune", subito sono partite le contestazioni. Le parole sono state legate a Israele dai critici, che hanno quindi accusato Albanese di aver detto che "Israele è un nemico comune dell'umanità". Alla testa della protesta questa volta si è messo il governo della Francia – un Paese membro del Consiglio di sicurezza dell'Onu – con il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot che ha raccolto le contestazioni partite da alcune personalità pubbliche francesi. L'ex prima ministra Elisabeth Borne e la deputata Caroline Yadan (eletta dai francesi all'estero, inclusi quelli che risiedono in Israele) hanno firmato la petizione di protesta. All'interno, si riassumeva così: "Albanese ha definito Israele nemico comune dell'umanità".

Davanti all'Assemblea nazionale, Barrot ha detto: "La Francia condanna senza riserve le dichiarazioni eccessive e colpevoli di Francesca Albanese, che non prendono di mira il governo israeliano, di cui è lecito criticare la politica, ma Israele come popolo e come nazione, il che è assolutamente inaccettabile".

Albanese ha replicato sui social alle polemiche, chiarendo il punto. "Il nemico comune dell'umanità è IL SISTEMA che ha permesso il genocidio in Palestina", ha scritto. "Inclusi i capitali finanziari che lo finanziano, gli algoritmi che lo oscurano e le armi che lo permettono".