Per Salvini bisogna limitare l’uso improprio degli autovelox: “A volte servono solo per fare cassa” “Condivido la necessita della regolamentazione sulla collocazione degli autovelox, per evitare gli usi impropri, visto che in alcuni casi vengono usati solo per fare cassa”: lo ha detto Matteo Salvini, intervenendo in Question Time.

A cura di Annalisa Girardi

Il ministro dei Trasporti dice di essere contrario all'uso degli autovelox usati per fare cassa. Matteo Salvini, intervenendo durante il question time in Parlamento, ha detto: "Condivido la necessita della regolamentazione sulla collocazione degli autovelox, per evitare gli usi impropri, visto che in alcuni casi vengono usati solo per fare cassa. E lo dico forte dell’impegno di ridurre i 3.100 morti sulla strada registrati l’anno scorso, un numero inaccettabile". Per poi aggiungere che "bisogna trovare il modo di avere bilanci più sani senza pesare sulle tasche degli automobilisti e motociclisti senza realizzare una una reale sicurezza stradale".

Insomma, secondo il leader leghista gli autovelox non servirebbero tanto a ridurre la velocità delle automobili per strada, ma solo per raccogliere qualche soldo dalle multe. L'interrogazione a cui ha risposto Salvini, presentata da Forza Italia, riguardava proprio la norma attuativa di un decreto per porre dei limiti alla localizzazione degli autovelox. "Proprio ieri abbiamo avuto in incontro sul tema della sicurezza stradale con i ministri Piantedosi e Valvitara. E stiamo lavorando su un pacchetto organico di revisione dei codice della strada, compresi gli autovelox, photored e simili", ha aggiunto. Intanto il decreto interministeriale varato lo scorso ottobre "è stato esaminato dalla Conferenza Stato-Regioni e ora i tecnici del ministero delle infrastrutture e dell'interno stanno valutando gli adeguamenti alle richieste che arrivano dai Comuni".

Tra queste richieste, ha proseguito il ministro, ci sarebbe anche "l'equivalenza tra l’approvazione e l’omologazione dei dispositivi di misurazione della velocità anche attraverso un intervento modificativo dello stesso Codice della Strada". Su questo tema, Salvini ha concluso: "Segnalo infine che siamo al lavoro per una revisione integrale del Codice della strada aggiornando le norme attuali, anche per la mobilità a due ruote, penso ad esempio ai monopattini, che sono per molti un’opportunità ma per altri un problema".