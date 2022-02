Per i legali del M5s le delibere sull’elezione di Conte erano valide: presto il ricorso a Napoli Si è conclusa la lunga giornata di incontri di Beppe Grillo a Roma. In ultima il Garante ha visto Giuseppe Conte e tutti i legali M5s. E proprio secondo gli avvocati le delibere sulle modifiche allo statuto erano valide in base al regolamento del 2018. Presto verrà presentato ricorso a Napoli.

A cura di Annalisa Girardi

"Stiamo lavorando per il futuro del Movimento. Abbiamo fatto una riunione antibiotica per ripristinare il sistema immunitario del M5S, quindi state tranquilli". Queste le prime parole di Beppe Grillo al termine di una giornata di incontri con i vertici Cinque Stelle dopo quanto accaduto con il tribunale di Napoli, che ha sospeso le delibere che modificavano lo statuto e designavano Giuseppe Conte alla leadership. Presidente e Garante oggi sono rimasti diverse ore nello studio del notaio Luca Amato: tutti i legali avrebbero concordato che le delibere sospese siano invece "valide alla luce del regolamento del 2018". Si dovrebbe quindi presentare al tribunale di Napoli una istanza di revoca immediata, con in mano un documento che certificherebbe la "piena regolarità" delle modifiche apportate allo Statuto.

La riunione si è conclusa ben oltre le dieci di sera. Dopodiché Grillo e Conte hanno cenato insieme in un ristorante della capitale. Durante la giornata il Garante ha anche incontrato una serie di big del Movimento, tra cui l'ex capo politico Luigi Di Maio ovviamente. Ma non solo: al suo arrivo a Roma Grillo ha anche visto l'ex sindaca Virginia Raggi e i capigruppo alla Camera e al Senato, Davide Crippa e Mariolina Castellone.

Il nodo di tutta la vicenda riguarda la votazione che ha modificato lo Statuto del Movimento e nominato Conte come presidente. In un primo momento si era parlato della possibilità di indire un nuovo voto, includendo questa volta anche tutti gli iscritti da meno di sei mesi in modo da assicurarsi il quorum. Non è però detto che si proceda in questo modo: d'altronde, secondo quanto hanno fatto sapere fonti pentastellate tutti i legali sarebbero d'accordo nel ritenere valide le modifiche allo Statuto secondo il regolamento di quattro anni fa. Per questa ragione ci sarebbe anche una buona dose di ottimismo sulla possibilità di una tempestiva revoca da parte del tribunale di Napoli. I giudici, concludono le stesse fonti, messi davanti alla validità delle delibere contestate, dovrebbero riconoscerne la piena efficacia. E quindi fare un passo indietro in merito alla sospensione.