Domenica di Pasqua in zona rossa: per il secondo anno di fila l'Italia si trova a celebrare le festività nonostante le restrizione in vigore per contenere la pandemia di coronavirus. A differenza dell'anno scorso, però, il Paese non si trova in un lockdown totale: per il fine settimana di Pasqua e il lunedì di Pasquetta tutto il territorio nazionale si trova in zona rossa, ma il governo ha previsto delle deroghe per permettere agli italiani di festeggiare con amici e parenti, sempre nel rispetto delle misure anti-contagio.

Le regole per oggi e domani sono quelle delle zona rossa. Sia i negozi che i bar e i ristoranti rimangono chiusi, e non si può uscire di casa a meno che non si abbiano comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. Tuttavia, come fatto anche per Natale, il governo ha previsto la possibilità per i cittadini di uscire di casa una volta al giorno per recarsi presso un'abitazione privata, in ambito regionale. Ci si potrà però spostare in un massimo di due persone (tra cui non figurano però gli under-14 e le persone non autosufficienti). Ovviamente questo si potrà fare sempre nel rispetto del coprifuoco, che va dalle 22 alle 5 del mattino.

Ok quindi alle visite a parenti e amici per la domenica di Pasqua, ma sempre nel rispetto delle regole anti-contagio. Via libera ai pranzi pasquali, ma con un numero ridotto di persone (altre due oltre ai già conviventi, senza contare i minori di 14 anni e le persone non autosufficienti). Il governo poi raccomanda sempre di rispettare tutte le precauzioni del caso dentro casa, tenendo la distanza di almeno un metro dalle persone non conviventi e indossando quanto più possibile la mascherina. Nei luoghi chiusi, inoltre, bisognerebbe aprire le finestre per cambiare l'aria frequentemente.

Il ministero dell'Interno, nel frattempo, ha aumentato i controlli delle forze dell'ordine, per assicurarsi che tutti i cittadini rispettino a pieno le regole nel weekend di Pasqua e nel lunedì di Pasquetta. Anche per oggi, quindi, bisogna aspettarsi controlli rafforzati: "Intensificati i controlli nelle aree urbane più esposte al rischio di assembramenti, nei parchi, sui litorali, sulle arterie stradali e autostradali, nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti", ha fatto sapere il Viminale, comunicando di aver messo in campo 70 mila agenti.