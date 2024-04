video suggerito

Palermo, arrestato l'ex consigliere di FdI Mimmo Russo per voto di scambio politico mafioso Mimmo Russo, storico esponente di Fratelli d'Italia e consigliere comunale a Palermo fino al 2022, è stato arrestato questa notte insieme ad altre due persone. Le accuse sono a vario titolo di concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, corruzione, traffico di influenze illecite.

A cura di Luca Pons

Mimmo Russo, ex consigliere comunale di Palermo, davanti a uno striscione. Dalla pagina Facebook Mimmo Russo

È stato arrestato dai carabinieri questa notte l'ex consigliere comunale di Palermo di Fratelli d'Italia Mimmo Russo. Le accuse nei confronti del sindacalista, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, sarebbe di concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico-mafioso, concorso in estorsione aggravata e concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. L'inchiesta è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, sotto la guida del procuratore Maurizio de Lucia. Russo si trova in carcere in via cautelare.

L'indagine ha portato a un'ordinanza di custodia cautelare anche per altre due persone, che sono state messe ai domiciliari: Gregorio Marchese, indagato per estorsione aggravata, che il giudice per le indagini preliminari ha definito la "costola" di Russo, nonché figlio di Filippo Marchese, figura di rilievo della mafia siciliana; e Achille Andò, consulente d'azienda indagato per corruzione. Gli inquirenti avrebbero ricostruito le ingerenze esercitate da Russo verso la società che gestisce l'ippodromo di Palermo: l'avrebbe sottoposta agli interessi dei suoi referenti nel mondo della criminalità organizzata, concorrendo in estorsioni ai danni di almeno un professionista che aveva ricevuto incarichi in quella società e che ha dovuto rinunciare ai pagamenti, ritirando le fatture in seguito alle minacce.

In più, Russo avrebbe concesso agevolazioni negli uffici comunali di governo a una società di grande distribuzione alimentare in cambio della promessa di una serie di assunzioni. La stessa società avrebbe poi ottenuto, per un suo rappresentante, un ruolo di sottogoverno nell'amministrazione comunale. Ancora, dal 2002 in poi Russo avrebbe compensato (proprio con assunzioni in supermercati, ma anche con buoni benzina o soldi) gli esponenti di cosa nostra in cambio di voti. I carabinieri di Palermo hanno parlato di un "grave quadro indiziario" che mostrerebbe il "rapporto di reciproca convenienza esistente tra l'amministratore locale del comune metropolitano, in carica sino al giugno del 2022, ed esponenti di ‘cosa nostra' palermitana".