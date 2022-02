Open, la Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi e altri dieci indagati La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Luca Lotti e diversi altri indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla fondazione Open. L’udienza preliminare si terrà il 4 aprile.

A cura di Tommaso Coluzzi

La Procura di Firenze ha chiesto di rinviare a giudizio Matteo Renzi e altri dieci indagati, nell'ambito dell'inchiesta Open. La notizia è arrivata questa mattina, a diversi mesi di distanza dalla chiusura delle indagini preliminari arrivata a metà ottobre. Nell'ambito dell'inchiesta incentrata sulle presunte irregolarità nei finanziamenti alla fondazione Open, nata per sostenere le iniziative politiche di Renzi, la Procura ha chiesto il processo anche per Maria Elena Boschi, Luca Lotti, l'ex presidente di Open Alberto Bianchi e l'imprenditore Marco Carrai. Nell'inchiesta, tra l'altro, sono coinvolte anche quattro società. L'udienza preliminare, davanti al Gup, si terrà il prossimo 4 aprile.

Sono diversi i reati contestati nell'inchiesta, a vario titolo: si va dal finanziamento illecito ai partiti al traffico di influenze, passando per corruzione, emissione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio. Matteo Renzi, che gli inquirenti hanno individuato come direttore di fatto della ex fondazione, è accusato di finanziamento illecito ai partiti in concorso con Alberto Bianchi e con i componenti del consiglio di amministrazione – appunto, Marco Carrai, Luca Lotti e Maria Elena Boschi – e con l'imprenditore Patrizio Donnini. Inoltre Lotti, Bianchi e Donnini dovranno difendersi anche dall'accusa di corruzione insieme al costruttore Alfonso Toto.

Secondo gli inquirenti, Renzi e gli altri esponenti politici coinvolti nell'inchiesta Open avrebbero ricevuto dalla fondazione circa tre milioni e mezzo di euro per la propria attività. Il periodo sotto la lente d'ingrandimento va dal 2014 al 2018. Il capitolo corruzione, invece, riguarda degli episodi contestati a Lotti: l'ex ministro avrebbe favorito – tramite interventi di legge – alcune società finanziate da Open. Ovvero la Toto costruzioni e la British American Tobacco.