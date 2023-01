Processo Open Arms a Salvini, la testimonianza di Conte: “Gli chiesi di far sbarcare i bambini” Nuova udienza del processo Open Arms a carico di Matteo Salvini. Il ministro è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per fatti risalenti al 2019, quando impedì lo sbarco della nave Open Arms con a bordo 147 migranti. A testimoniare anche Giuseppe Conte: “La responsabilità era di Salvini”.

A cura di Luca Pons

Si tiene oggi, a Palermo, nell'aula bunker "Falcone e Borsellino" dell'Uicciardone, la nuova udienza del processo Open Arms a carico di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti. Salvini è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Il procedimento è iniziato a ottobre del 2021, con la prima udienza, ed è legato a fatti del 2019. Ad agosto di quell'anno, la nave Open Arms – legata alla Ong con lo stesso nome – aspettò in mare per 19 giorni, mentre aveva a bordo 147 persone soccorse in mare, prima di poter sbarcare in un porto sicuro. Allora, Matteo Salvini era ministro dell'Interno.

"Rischio fino a 15 anni di carcere per aver difeso l'Italia e i suoi confini, salvando vite e facendo rispettare la legge", ha scritto sui social Salvini questa mattina, poco prima dell'inizio dell'udienza. Oggi è stato chiamato a testimoniare anche il presidente del Consiglio all'epoca dei fatti, Giuseppe Conte, oltre a Luigi Di Maio (allora ministro del Lavoro) e Luciana Lamorgese (la ministra che ha succeduto Salvini all'Interno).

L'intervento in aula di Conte: "Chi doveva indicare il porto sicuro era Salvini"

L'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando durante l'udienza, ha detto di non essersi "mai occupato del Pos", cioè il ‘place of safety', il porto sicuro che viene assegnato a una nave, "per ravvisare se c'erano gli estremi per lo sbarco. Non ho mai inteso che il rilascio del Pos potesse essere questione sottratta al Ministero competente. Per me la competenza era scontata: era del ministero dell'Interno", cioè quello gestito da Salvini.

"Sollecitai il ministro Salvini a far sbarcare i minori a bordo della Open Arms perché secondo me era un tema da risolvere al di là di tutto", ha dichiarato Conte. "Cercai di esercitare una moral suasion sulla questione, perché mi pareva che la decisione di trattenere a bordo i soggetti fragili non avesse alcun fondamento giuridico".

Con l'allora ministro dell'Interno, il rapporto era "incandescente", ha detto Conte, poiché era iniziata la crisi di governo: "Il tema dell'immigrazione è stato sempre un tema di propaganda politica, e allora c'era la possibilità di una competizione elettorale che poteva essere imminente. Voleva rappresentare me come debole sul fenomeno immigratorio, e lui come rigoroso, questo era il clima politico di quel periodo".

L'ipotesi della difesa di Salvini era che la linea del governo, di cui era responsabile Conte, fosse di raggiungere la redistribuzione dei migranti prima dello sbarco. "Io non ho mai sostenuto che senza la redistribuzione dei migranti non si potesse concedere il Pos", ha risposto Conte. Il leader del Movimento 5 stelle ha anche sottolineato di non aver "mai posto un aut-aut agli altri leader europei, affermando che in assenza della redistribuzione l'Italia avrebbe negato l'approdo", dato che "i migranti potevano sbarcare anche prima che si completasse l'iter di redistribuzione delle quote in Europa".

"Anche con la ministra Lamorgese, quindi col ‘Conte 2', di fronte a un fenomeno da controllare, abbiamo cercato di gestire con buonsenso la situazione legata ai migranti", ha continuato l'ex presidente del Consiglio. "Non lo escludo, ma non ricordo provvedimenti particolari in tal senso. Rimasi particolarmente colpito dalla condizione dei minori non accompagnati, una categoria particolarmente fragile tra quelli a bordo della Open Arms".

Video del sommergibile, Conte: "Non ho mai sentito parlare di terroristi a bordo"

"Non ho mai sentito parlare di terroristi a bordo dell'Open Arms e non mi risulta che mi abbiano detto di accordi con gli scafisti. Nessuno mi mostrò video di alcun genere", ha aggiunto Conte. Il riferimento è a un filmato emerso a inizio dicembre, nel giorno della scorsa udienza, che sarebbe stato ripreso da un sommergibile della Marina militare, il ‘Venuti', a inizio agosto 2019. Nel video si vedono le operazioni del primo salvataggio effettuato dalla Open Arms (furono tre in tutto, prima della lunga attesa in mare).

Insieme al video, sono state inserite nel fascicolo del processo anche dei file audio di conversazioni tra l'equipaggio della Open Arms. L'avvocata di Matteo Salvini, Giulia Bongiorno, ha detto che la difesa non era stata informata dell'esistenza del video e ha sostenuto che dal video emergesse la presenza di scafisti durante il soccorso, o comunque un "comportamento anomalo" della Open Arms. Secondo l'accusa, invece, il video non fa che evidenziare le condizioni precarie in cui si trovava il barchino da cui i primi migranti sono stati soccorsi.

Oggi, Bongiorno ha detto che "è già pronta e sarà depositata lunedì in sei procure della Repubblica una denuncia". L'informativa contenente il video e gli audio, infatti, non è stata inserita nei fascicoli della difesa, e non hanno potuto esaminarla né il Tar (che nel 2019 sospese il divieto d'ingresso per la Open Arms deciso dal governo), né il Parlamento, e in particolare il Senato, che nel 2020 autorizzò il processo a Salvini.