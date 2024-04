video suggerito

Nuovo aumento del prezzo delle sigarette da oggi 5 aprile, quali marche costano di più L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato l’aumento del prezzo per 46 marche di sigarette a partire da oggi, 5 aprile 2024. È il terzo rialzo dall’inizio dell’anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

507 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora un aumento per il prezzo delle sigarette, anche se in questo caso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) ha ritoccato il costo solo per alcune marche. Infatti, dopo il rialzo dei prezzi di fine marzo che aveva toccato sigarette, sigari, tabacco trinciato e non solo, da oggi 5 aprile 2024 salgono i prezzi per 46 marchi di sigarette. Come spiegato dall'Agenzia, è stata l'istanza di un singolo produttore e importatore a spingere l'Adm ad aumentare i costi, per non creare disparità.

È la terza volta dall'inizio dell'anno che i prezzi salgono per le sigarette. Il primo rialzo era stato di 10-12 centesimi in media a pacchetto. A marzo, poi, di fronte alle richieste di vari fabbricanti e importatori che si trovavano a pagare accise più alte, l'Adm aveva fissato nuovi prezzi per molti prodotti, con un aumento che in media aveva raggiunto i venti centesimi.

Per conoscere tutte le marche interessate dall'aumento dei prezzi – tutte vendute in cartocci o astucci da venti pezzi – è possibile consultare l'elenco completo pubblicato sul sito dell'Agenzia. Qui sono elencati non solo i marchi, ma anche l'esatto tipo di prodotto per cui il prezzo sale, insieme al prezzo che si può trovare nei negozi.

Era stata la legge di bilancio per il 2024, varata dal governo Meloni alla fine dell'anno scorso, a stabilire l'incremento. Tra le 46 marche che da oggi costano di più, alcune avevano già subito aumenti da gennaio in poi, mentre altre avevano ancora lo stesso prezzo dello scorso anno. Poiché gli aumenti dell'Adm derivano anche dalle istanze di venditori, produttori e importatori, non è possibile stabilire se questo sarà l'ultimo aumento del 2024 o se ce ne saranno altri.