Nuova legge elettorale: cosa cambia, perché divide e quali effetti può avere sugli equilibri istituzionali

Il governo di Giorgia Meloni ha depositato in Parlamento il disegno di legge che introduce un sistema proporzionale con premio di governabilità. Il confronto si concentra sull’entità del premio, sul possibile ballottaggio e sugli effetti che una maggioranza rafforzata potrebbe avere nelle votazioni che richiedono quorum elevati. Ecco cosa c’è da sapere.

La nuova legge elettorale, depositata alla Camera e al Senato, apre una fase politica delicata perché interviene sulle regole con cui i voti dei cittadini verranno trasformati in seggi alle prossime elezioni politiche e, quindi, può incidere in modo significativo sugli equilibri futuri del Parlamento. Il testo, frutto di settimane di trattative interne alla maggioranza, punta infatti a superare l'attuale impianto e a introdurre un sistema proporzionale corretto da un premio di governabilità, con l'obiettivo dichiarato di garantire "maggioranze più stabili". Ma proprio la misura di quel premio e i suoi effetti indiretti sulle votazioni di garanzia alimentano lo scontro con le opposizioni.

Come funziona il nuovo sistema proposto

Il disegno di legge prevede un un sistema proporzionale cioè un meccanismo in cui i seggi vengono distribuiti ai partiti in misura proporzionale ai voti ottenuti, ma integrato da un correttivo maggioritario predeterminato. Cosa vuol dire in concreto: che la lista o la coalizione che raggiunge almeno il 40 per cento dei voti validi ottiene un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Se nessuna forza supera quella soglia, è previsto un eventuale turno di ballottaggio tra le prime due che abbiano conseguito almeno il 35 per cento: chi vince ottiene il premio. Qualora nessuno raggiunga nemmeno il 35 per cento, i seggi verrebbero attribuiti interamente con metodo proporzionale, aprendo la strada a possibili accordi parlamentari successivi al voto. Resta fissata al 3 per cento la soglia di sbarramento per l'ingresso in Parlamento.

Le differenze rispetto al sistema attuale

Oggi si vota con il Rosatellum, una legge elettorale di tipo misto. Questo significa che combina due meccanismi diversi:

Una quota di seggi assegnata in collegi uninominali maggioritari: in ogni collegio viene eletto un solo candidato, e vince chi prende anche un solo voto in più degli altri (sistema "first past the post").

Una quota assegnata con metodo proporzionale: i seggi vengono distribuiti ai partiti in base alla percentuale di voti ottenuta, tramite liste bloccate (gli elettori non possono esprimere preferenze sui candidati).

Il nuovo testo abbandona completamente la parte uninominale: tutti i seggi verrebbero assegnati con un criterio proporzionale, cioè in base ai voti ottenuti da ciascun partito o coalizione su scala nazionale. Viene introdotto però un premio di governabilità: alla forza politica o alla coalizione che ottiene il miglior risultato verrebbe attribuito un numero aggiuntivo di seggi, così da garantirle una maggioranza più stabile in Parlamento.

Cosa cambia, in concreto

Il cambiamento non è solo tecnico, ma anche profondamente politico:

Meno peso ai candidati nei territori: eliminando i collegi uninominali, scompare la competizione diretta tra singoli candidati in specifiche aree geografiche.

Nuove strategie per le coalizioni: nel sistema attuale le alleanze pre-elettorali sono fondamentali per vincere nei collegi uninominali. Con un sistema proporzionale con premio, le coalizioni potrebbero essere meno obbligate a unirsi prima del voto, ma il premio potrebbe comunque incentivare accordi per superare gli avversari.

Maggiore centralità dei partiti: il risultato complessivo nazionale diventa decisivo, più delle singole sfide locali.

Effetti sulla stabilità: il premio punta a garantire una maggioranza chiara, ma la sua entità potrebbe alterare in modo significativo la rappresentanza rispetto ai voti effettivamente ottenuti.

In sintesi, si passerebbe da un sistema che spinge fortemente verso coalizioni costruite prima del voto per vincere nei territori, a uno in cui conta soprattutto il peso complessivo nazionale dei partiti, corretto però da un meccanismo che assicura un vantaggio al vincitore.

Il nodo del premio e i quorum di garanzia

Il punto più controverso riguarda l'ampiezza del premio. Le opposizioni sostengono che una maggioranza parlamentare rafforzata grazie a un premio consistente potrebbe incidere sulle votazioni che richiedono maggioranze qualificate, come l'elezione del Presidente della Repubblica o la nomina di una parte dei giudici della Corte costituzionale e dei membri laici del Consiglio superiore della magistratura, che prevedono quorum dei tre quinti.

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha parlato di un rischio di alterazione degli equilibri di garanzia previsti dalla Costituzione, sostenendo che non sia corretto concentrare in capo alla forza vincente un potere così esteso nelle scelte istituzionali. Anche dal Partito Democratico è stato evidenziato che la Costituzione nacque proprio in un contesto proporzionale e che un premio significativo potrebbe rendere più agevole il raggiungimento delle soglie qualificate. Dalla maggioranza, invece, questa accusa di squilibrio viene respinta. Il sottosegretario leghista, Claudio Durigon, ha definito i numeri "coerenti con l'obiettivo di stabilità", mentre da Forza Italia si sottolinea che il premio non consentirebbe comunque di superare determinati tetti massimi di seggi.

Aperture a possibili modifiche

Pur difendendo l'impianto generale, alcuni esponenti del centrodestra hanno lasciato intendere che il testo potrà essere comunque corretto durante l'iter parlamentare. Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli ha parlato di disponibilità a discutere sia l'entità del premio sia l'eventuale introduzione delle preferenze, mentre il presidente della commissione Affari costituzionali del Senato Alberto Balboni ha ricordato che il disegno di legge non è immodificabile. Forza Italia, guidata da Antonio Tajani, guarda in particolare al meccanismo del ballottaggio, segnalando la necessità di chiarire cosa accadrebbe in caso di maggioranze differenti tra Camera e Senato, un'eventualità che il testo attuale non disciplina in modo dettagliato.

Le ricadute politiche e il calendario

La tempistica dell'iniziativa legislativa si intreccia con il calendario politico: la maggioranza punta ad approvare la legge entro l'autunno, in vista delle prossime elezioni politiche, mentre sullo sfondo si colloca il referendum costituzionale sulla giustizia previsto a marzo, il cui esito potrebbe influenzare profondamente il clima politico generale.

Nel campo delle opposizioni, la riforma solleva anche una questione organizzativa: l'eventuale obbligo di indicare in anticipo il candidato alla presidenza del Consiglio spinge le forze di centrosinistra a riflettere su alleanze e leadership. La segretaria del Pd Elly Schlein si è detta disponibile a valutare primarie di coalizione, mentre dal Movimento 5 Stelle si sottolinea la necessità di un confronto più strutturato tra le forze progressiste.