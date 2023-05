Nucleare, Cattaneo a Fanpage.it: “È energia pulita, investiremo molte risorse nella ricerca” “L’energia nucleare è pulita, anche l’Europa l’ha definita, insieme al gas, una forma di energia fondamentale per la transizione ecologica”: lo ha detto Alessandro Cattaneo ai microfoni di Fanpage.it, commentando il via libera alla sua mozione.

A cura di Annalisa Girardi

Il ritorno al nucleare è un'ipotesi sempre più concreta. La Camera ha approvato una mozione, a prima firma Alessandro Cattaneo, che impegna il governo a valutare di inserire anche l'energia atomica tra le fonti pulite. "Sono molto orgoglioso che oggi a mia prima firma sia stata approvata una mozione sull'energia nucleare, che in qualche modo torna nell'agenda dell'Italia. Dei grandi Paesi industrializzati del G20 siamo l'unico che non ha il nucleare civile e probabilmente questo è un grande errore. Noi almeno la pensiamo così", ha detto il deputato di Forza Italia in un'intervista con Fanpage.it.

La mozione impegna il governo a "valutare l'opportunità di inserire nel mix energetico nazionale anche il nucleare quale fonte alternativa e pulita per la produzione di energia". Per Cattaneo l'obiettivo comunque è chiaro: "Indichiamo anche la strada: sarebbe sbagliato immaginare di avviare oggi un percorso per avere il nucleare tradizionale, ma ora l'Italia deve tornare a essere leader nella ricerca e nei nuovi modelli di generatori di energia nucleare di piccola taglia, che sono più versatili, più economici e più sicuri".

Ai microfoni di Fanpage.it, il deputato azzurro ha sottolineato che l'Italia può tornare a essere leader nella ricerca in quest'ambito: "L'Italia lo era già e deve tornare una grande potenza in ambito di energia nucleare a partire dalla ricerca e per questo investiremo risorse importanti. Anche quelle del Re-power Eu, uno strumento in più che arriva dall'Europa".

Cattaneo ha poi concluso: "L'energia nucleare è pulita, non emette CO2 e anche l'Europa l'ha definita, insieme al gas, una forma di energia fondamentale per la transizione ecologica".