Niccolò Ghedini è morto: l’avvocato dell’ex premier Berlusconi stroncato dalla leucemia Senatore di Forza Italia, aveva 62 anni. Il Cavaliere: “Grande dolore, ci mancherai immensamente”

L'avvocato e senatore Niccolò Ghedini è morto all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. Aveva 63 anni ed era malato di leucemia. A quanto si è appreso, va detto, la morte è sopraggiunta per una complicanza, una polmonite, probabilmente contratta per il suo stato particolarmente fragile di paziente immunodepresso. Era stato sottoposto nei mesi scorsi – sempre al San Raffaele – a un trapianto di midollo.

Ghedini è stato a lungo il legale di fiducia dell'ex premier (insieme al socio di studio Piero Longo) Silvio Berlusconi e dal 2001 parlamentare con Forza Italia.

"Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme. Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te", è il ricordo dello stesso Berlusconi: "Ti abbiamo voluto tanto bene, te ne vorremo sempre. Addio, ciao. Per noi sei sempre qui, tra noi, nei nostri cuori. Un forte, fortissimo abbraccio".

Chi era Niccolò Ghedini

Nicolo Ghedini era nato a Padova, laureato in Giurisprudenza a Ferrara, aveva iniziato a muovere i primi passi avvocato nello studio del padre Giuseppe. Nel contempo, la passione per la politica: prima la militanza nel Fronte della Gioventù, poi nel Partito liberale. È del 2001 la prima elezione con Forza Italia, poi nel 2006 passa alla Camera, nel 2008 ancora al Senato e a Palazzo Madama resta fino alla fine. Il suo nome è stato inesorabilmente legato alle vicende giudiziarie dell’ex premier. Lascia la moglie Monica e il figlio Giuseppe.

Messaggi di cordoglio da tutto il centrodestra

“Un dolore grande la scomparsa di Ghedini che lascia tutti noi sgomenti, pur sapendo che da tempo combatteva con la malattia. Un abbraccio alla famiglia e ai suoi cari. Ciao Niccolò, ci mancherai. Sei e rimarrai amico di una vita”, scrive su Twitter il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. Il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani: “Se ne va un grande amico con il quale abbiamo condiviso tante battaglie importanti per il Paese. Rimarrà per sempre il suo grande contributo a migliorare la giustizia in Italia. Ciao Niccolò, riposa in pace”. “Addio a Niccolò Ghedini. Mi stringo al dolore della famiglia e di quanti gli hanno voluto bene”, scrive il segretario della Lega Matteo Salvini. “A nome mio e di Fratelli d’Italia desidero esprimere cordoglio per la scomparsa del senatore Niccolò Ghedini. Alla sua famiglia e ai suoi cari la nostra vicinanza”, scrive la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.