Nella sede di Fratelli d’Italia si cantano cori fascisti e inni al Duce: il video a Parma

“Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà”. “Duce, Duce, Duce”. Questi i cori sentiti nella sede di Parma di Fratelli d’Italia – usata anche dai membri di Gioventù nazionale, il movimento giovanile del partito – e immortalati in un video ottenuto da Fanpage.it. Il coordinamento regionale di GN ha subito annunciato il “commissariamento” della sezione di Parma per “incompatibilità politica”.

"Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un bordello col manganello e le bombe a man". Il coro riecheggia nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù nazionale. Il video dei canti fascisti, ottenuto da Fanpage.it, mostra diversi giovani in una stanza illuminata, con fuori manifesto elettorale di Giorgia Meloni esposto in bella vista. Le immagini risalirebbero alla sera di martedì 28 ottobre.

Si tratta di locali usati da Gioventù nazionale, in Borgo del Parmigianino, nel capoluogo emiliano. L'indirizzo è lo stesso che la sezione di Fratelli d'Italia a Parma indica come propria sede sui social. Di dubbi sulla provenienza dei cori, insomma, non ce ne sono. Tanto che il coordinamento regionale di Gioventù nazionale ha subito dovuto prendere posizione: "Commissariamento immediato", per "incompatibilità politica".

"Me ne frego di morire", "manganelli e bombe a man", "Duce, Duce": i corsi fascisti a Parma

"Me ne ne frego di morire, me ne frego di Togliatti e del sol dell'avvenire", recita il vecchio motivo dell'estrema destra, riadattato dopo la seconda guerra mondiale e la caduta del fascismo, e ora tornato a farsi sentire nella sede di FdI. E poi ancora: "Se il sol dell'avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il tricolore!". All'interno, effettivamente, si vede una bandiera italiana agitata mentre il canto prosegue. Dopo la minaccia di manganelli e bombe a mano "se non trionfa" la "camicia nera", si aggiunge l'inno a Benito Mussolini: "Duce, Duce, Duce!".

Sezione di GN commissariata, FdI attacca la sinistra: "Non accettiamo lezioni"

Dopo poche ore dallo scoppio della polemica, il coordinamento regionale di Gioventù nazionale ha fatto sapere che era già scattato il commissariamento della sezione. I responsabili emiliano-romagnoli hanno detto di essersi messi d'accordo con i "vertici nazionali del movimento", e di aver proceduto al "commissariamento immediato della federazione provinciale di Gioventù Nazionale Parma". Il motivo: "Incompatibilità politica".

Ora, stando a quanto comunicato da Gn, si procederà con la nomina di un commissario "quanto prima" per la divisione parmigiana del movimento. La nuova figura, presumibilmente, sostituirà l'attuale segretario provinciale Jacopo Tagliati.

Il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Federico De Belvis, ha commentato e contrattaccato con una nota: "Non c’è certamente bisogno che ci si dica come comportarci rispetto a situazioni su cui, da sempre, abbiamo mostrato la massima chiarezza e nettezza. Due caratteristiche che, purtroppo, da sinistra non si riscontrano e da cui non accettiamo lezioni". Per poi ribadire la "distanza da ogni forma di estremismo o comportamento inappropriato".

Contattato da Lapresse, il responsabile nazionale dell'organizzazione di FdI (e deputato) Giovanni Donzelli si è limitato a commentare che il commissariamento era avvenuto già "prima della pubblicazione del video".

Il Pd chiama in causa Meloni: "Tace o condanna?"

Immediata la reazione della politica locale. Francesco De Vanna, segretario del Partito democratico di Parma, ha commentato: "Nulla di nuovo. Qui e ovunque la base di Fratelli d’Italia è questa". Poi ha aggiunto:"Valori e metodi sono perfettamente allineati alla cultura fascista. Nonostante gli sforzi della presidente del Consiglio per mascherare questa ideologia ‘retrò' e strizzare l’occhio ai moderati, questo erano e questo rimangono". E ha concluso: "Li conosciamo, li combatteremo".

Il sindaco di Parma, Michele Guerra (indipendente di centrosinistra), ha affermato: "I valori che rappresenta questa città sono del tutto alternativi e contrapposti a quelli che senza alcun pudore propagano nella sede di Fratelli d’Italia, dove si inneggia al Duce, si cantano cori per le camicie nere e gli squadristi". E ancora: "Parma non accetterà né ora né mai squallida propaganda di un tempo passato e orrendo. Non lo ha fatto da ottant'anni a questa parte, non lo farà nemmeno adesso".

All'attacco è andato anche il Pd nazionale. "Chiediamo alla premier Meloni di condannare senza esitazione un episodio grave che offende una città e la storia di un Paese", hanno dichiarato Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo dem a Camera e Senato. "Meloni dovrebbe ricordare ai suoi, soprattutto ai più giovani, che governa democraticamente eletta perché qualcuno combatté il fascismo anche a costo della vita". Sandro Ruotolo, eurodeputato del Pd, ha ricordato: "Quella fiamma nel simbolo di Fratelli d’Italia non è solo un richiamo grafico, è un’eredità. E dietro il tentativo di ‘ripulitura' di una destra che vuole stare nei salotti della democrazia, riaffiora sempre la verità: le radici non mentono. E quindi, presidente Meloni, che fa stavolta? Tace o condanna?".