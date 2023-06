‘Ndrangheta, maxi operazione in Calabria: tra gli indagati c’è anche l’ex governatore Oliverio Una maxi operazione del Ros dei carabinieri contro la ‘Ndrangheta ha portato a diversi arresti con accuse a vario titoli di associazione a delinquere e associazione mafiosa. Nella lunga lista di persone indagate ci sono anche l’ex governatore della Calabria Mario Oliverio e l’ex vicepresidente Nicola Adamo.

A cura di Annalisa Girardi

Ci sono anche diversi politici e imprenditori tra i nomi delle 123 persone indagate dalla Procura distrettuale antimafia di Catanzaro, tra cui quello dell'ex governatore della Calabria Mario Oliverio, l'ex vicepresidente Nicola Adamo e gli ex consiglieri regionali Vincenzo Sculco (finito ai domiciliari) e Flora Sculco, padre e figlia. Una maxi operazione, quella condotta dal Ros dei carabinieri contro la ‘Ndrangheta, che ha portato a diversi arresti con accuse a vario titoli di associazione a delinquere e associazione mafiosa, finalizzate ad una lunga serie di reati. Sono 22 le persone finite in carcere, mentre altre 12 sono state sottoposte ai domiciliari.

Insomma, un'operazione che al momento coinvolge diversi volti noti e nomi di spicco della scena politica e imprenditoriale calabrese. Tra gli indagati risultano esserci anche l'ex assessore comunale di Crotone, Giancarlo Devona e l'attuale sindaco di Rocca di Neto Alfonso Dattolo. Nella lista, inoltre, risultano esserci anche diversi imprenditori e dirigenti aziendali, insieme al boss della cosca di Papanice Mico Megna e un nutrito gruppo di affiliati.

In totale le persone indagate sono 43: 22 per associazione di tipo mafioso, nove per associazione a delinquere, tre per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravata dalle finalità mafiose, e altre per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, omicidio, trasferimento fraudolento di valori, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, turbata libertà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, scambio elettorale politico mafioso, truffa aggravata.