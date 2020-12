Natale, Boccia: “Niente cenone, è più utile per tutti chiudere il più possibile fino al 6-7 gennaio”

Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha spiegato che la decisione che si aspetta per le feste riguarda tre giorni, ovvero 25 26 e 31 dicembre, più che tutto il resto del periodo “che è già sottoposto a prescrizioni molto chiare. Io ritengo che dalle giornate prefestive in poi, fino al 6-7 gennaio, è più utile per tutti chiudere il più possibile”.