Mollicone (Fdi): “Rai ha violato par condicio? M5s si ricordi delle dirette orwelliane di Conte” Botta e risposta tra Fratelli d’Italia e M5s sul caso della messa in onda da parte di RaiNews24 della diretta del comizio di chiusura della campagna elettorale per le comunali a Catania. Mollicone (Fdi): “Floridia si ricordi quando piuttosto il Tg1 durante il Governo Conte mandava in onda le dirette Facebook senza mediazioni. Quello era lo stile orwelliano”.

A cura di Annalisa Cangemi

Continua la polemica per il comizio di chiusura della campagna elettorale per le amministrative a Catania, che è stato trasmesso ieri sera in diretta su RaiNews24, canale all news dell'azienda di viale Mazzini. All'appuntamento hanno partecipato i leader del centrodestra, Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, numero due di Fi, e Maurizio Lupi. Per la commissione di Vigilanza Rai ci potrebbe essere una violazione delle regole sul servizio pubblico.

Le opposizioni hanno protestato per la messa in onda dell'evento e il Pd ha portato il caso in Vigilanza Rai, chiedendo che il direttore della rete, Paolo Petrecca, "venga immediatamente a riferire in commissione". La stessa presidente dell'organismo di vigilanza e controllo, la pentastellata Barbara Floridia, ha detto che la commissione "valuterà con estrema attenzione questo caso per tutti i profili di competenza. Si potrebbe profilare una violazione importante della par condicio e del pluralismo che il servizio pubblico non si può assolutamente permettere".

La Rai ha comunicato in una nota che l'Amministratore delegato, Roberto Sergio, è stato prontamente informato e ha preso contatto con il direttore di Rainews24 per ribadire l'importanza di una corretta rappresentazione del dibattito politico. Dal canto suo, "il direttore di Rainews 24 ha precisato che la testata nell'arco della giornata ha dato ampio spazio a tutte le forze politiche", fa sapere viale Mazzini.

La maggioranza ha attaccato Floridia, per bocca di Federico Mollicone, presidente della commissione Editoria e deputato di Fratelli d’Italia: "Da RaiNews24 solo diritto di cronaca, ballottaggio di rilievo nazionale con leader e presidente del Consiglio. Solidarietà al direttore Petrecca e alla redazione. Floridia si ricordi quando piuttosto il Tg1 durante il Governo Conte mandava in onda le dirette Facebook senza mediazioni. Quello era lo stile orwelliano. Chi autorizzò le dirette senza par condicio?”.

La replica del M5s a Mollicone

"Il commento che Mollicone ha rivolto alla collega presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, è grave e fuori luogo. Paragonare le dirette sui Tg nazionali dell'allora presidente del Consiglio Conte durante la pandemia a quanto mandato in onda ieri sera da RaiNews24 non ha alcun senso logico. La diretta del comizio da Catania degli esponenti di destra è una chiara violazione della par condicio da parte dell'emittente Rai. Mi associo e sostengo i colleghi del MoVimento 5 Stelle in Commissione di vigilanza con i quali valuteremo gli estremi per la presentazione di un esposto alla Agcom e per un'interrogazione in commissione di vigilanza. Per noi è chiaro che si tratta di una violazione della per condicio", ha scritto in una nota l'esponente del MoVimento 5 Stelle in commissione di vigilanza Rai Anna Laura Orrico.